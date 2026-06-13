شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. بيان الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، محذرة من موجة طقس شديد الحرارة ورطب نهاراً على أغلب أنحاء الجمهورية، فيما تميل الأجواء لتصبح حارة رطبة على السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيانها الصادر اليوم، أنه من المنتظر أن تسجل درجات الحرارة العظمى المقاسة في الظل على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، وسط ارتفاع في نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس الفعلي بحرارة الطقس.

ورصد خبراء الأرصاد نشاطاً ملحوظاً لحركة الرياح على فترات متقطعة في عدة مناطق، تشمل القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية الغربية، الصحراء الغربية، جنوب البلاد، بالإضافة إلى جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

إرشادات عاجلة وضرورية للمواطنين

وفي سياق متصل، وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حزمة من الإرشادات العاجلة والضرورية للمواطنين للتعامل الآمن مع الموجة الحارة، شددت فيها على أهمية تجنب التعاطي المباشر أو التعرض الطويل لأشعة الشمس لعدم الإصابة بالإجهاد الحراري، مع ضرورة الإكثار من شرب السوائل بكميات كافية على مدار اليوم، وعلى رأسها المياه، للحفاظ على رطوبة الجسم.

الموجة الحارة ونشاط الرياح.. خريطة طقس اليوم وأبرز التحذيرات

- أجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، وحارة رطبة على السواحل الشمالية.

-تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم 36 درجة مئوية في الظل.

-نشاط للرياح أحياناً على فترات متقطعة في: القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، ومحافظات جنوب البلاد (الصعيد).

نصائح الأرصاد العاجلة للمواطنين:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وخاصة خلال ساعات الذروة.

الحرص التام على شرب كميات كافية من السوائل، وفي مقدمتها مياه الشرب بانتظام.