الأرصاد تحذر: الطقس غدا شديد الحرارة.. والعظمى في القاهرة 36 مئوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 13 يونيو 2026، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع زيادة نسب الرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدل الحرارة ورطبًا في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطبًا خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية، ويميل للاعتدال ليلًا مع استمرار الرطوبة، فيما يكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.



درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى: 36 للعظمى – 24 للصغرى

السواحل الشمالية الغربية: 32 للعظمى – 21 للصغرى

شمال الصعيد: 38 للعظمى – 23 للصغرى

الوجه البحري: 35 للعظمى – 23 للصغرى

السواحل الشمالية الشرقية: 32 للعظمى – 21 للصغرى

جنوب الصعيد: 41 للعظمى – 27 للصغرى



شبورة مائية ونشاط رياح

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما توقعت الهيئة نشاط الرياح على فترات متقطعة في بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، بسرعة تتراوح بين 25 إلى 35 كم/س، إلى جانب مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.



فرص سقوط أمطار خفيفة وسحب منخفضة

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة تصل إلى 20% على فترات متقطعة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.