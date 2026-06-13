الأعلى للإعلام يستدعى الممثل القانوني لقناة "النهار" ومسؤول صفحة أحمد شوبير

قررت لجنة "الشكاوى" بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس وبالتنسيق مع لجنة "ضبط أداء الإعلام الرياضي" .

استدعاء الممثل القانوني لقناة "النهار"

برئاسة المستشار عبد السلام النجار عضو المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة "النهار" ومسؤول الحساب الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، باسم أحمد شوبير، لحضور جلسة استماع بخصوص الشكاوى المقدمة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الكابتن أحمد شوبير.

وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى من أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد بسبب بعض تصريحاته التليفزيونية خلال برنامج "هنا المونديال" على قناة النهار بتاريخ ١٠ يونيو، والفيديو المذاع عبر الحساب الإلكتروني باسمه بتاريخ ١١ يونيو الجاري.