بسبب مخيون | استدعاء عاجل لمسئول بـ قناة الشمس إلى الأعلى للإعلام

أشعلت إحدى حلقات برنامج «البصمة»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي عبر قناة الشمس، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما تناولت جوانب من الحياة الخاصة للفنان الراحل عبدالعزيز مخيون، ما دفع نقابة المهن التمثيلية إلى التحرك وتقديم شكوى رسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وجاءت الأزمة بعد عرض حلقة ناقشت تفاصيل تتعلق بالحياة الشخصية للفنان الراحل، متضمنة حديثًا عن أسرته وعلاقاته الاجتماعية وبعض المواقف التي مر بها خلال حياته، وهو ما أثار اعتراضات واسعة من جانب النقابة التي رأت أن المحتوى تجاوز حدود التناول الإعلامي المقبول.

وعقب ذلك، تقدم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بمذكرة رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، طالب خلالها بالتحقيق في ما تضمنته الحلقة من محتوى، معتبرًا أن ما تم عرضه يمس خصوصية الفنان الراحل وأسرته.

ومن جانبه، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الواقعة، شملت استدعاء الممثل القانوني لقناة الشمس للاستماع إلى وجهة نظره حول ما ورد في الحلقة، إلى جانب وقف نشر الحلقة مؤقتًا وحذفها من المنصات الإلكترونية التابعة للقناة لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأعادت الواقعة النقاش مجددًا حول الضوابط المهنية المنظمة لتناول الحياة الشخصية للشخصيات العامة، خاصة بعد وفاتها، ومدى التزام المؤسسات الإعلامية بالمعايير التي توازن بين حق الجمهور في المعرفة واحترام الخصوصية.

وفاة عبدالعزيز مخيون

يُذكر أن الفنان القدير عبدالعزيز مخيون رحل مؤخرًا بعد أزمة صحية تعرض لها في أيامه الأخيرة، تاركًا خلفه مشوارًا فنيًا حافلًا بالأعمال التي رسخت اسمه بين أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي