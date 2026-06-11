أشرف زكي يتقدم بشكوى ضد محمد الغيطي بسبب عبد العزيز مخيون

قال الفنان أشرف زكي إنه من المقرر أن يتقدم بشكوى ضد الإعلامي محمد الغيطي، لكل من نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى للإعلام، وذلك بسبب حديثه عن قضية أسرية للفنان الراحل عبد العزيز مخيون.

تعقد نقابة المهن التمثيلية اجتماعا طارئا للنظر في المحتوى الذي قدمه الإعلامي والسيناريست محمد الغيطي، فيما يخص الفنان الراحل عبد العزيز مخيون.

وقدم الإعلامي محمد الغيطي تقريراً يخص قضية أسرية للفنان الراحل عبد العزيز مخيون.

فيما ستقوم نقابة المهن التمثيلية باتخاذ قرار بتقديم شكوي للمجلس الأعلى للاعلام.

وحرص نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنان فتوح أحمد، إلى جانب الفنان منير مكرم، على تقديم واجب العزاء في وفاة الفنان الراحل عبد العزيز مخيون بمسقط رأسه في محافظة البحيرة، عقب وفاته صباح اليوم بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية.