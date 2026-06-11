مختار العجيمي مديرا لأيام قرطاج السينمائية

أعلنت الجهات المنظمة لـأيام قرطاج السينمائية عن تعيين المخرج التونسي مختار العجيمي مديرًا للدورة السابعة والثلاثين من المهرجان.



ويعد العجيمي من أبرز الأسماء في المشهد السينمائي التونسي، حيث راكم تجربة تمتد لسنوات في مجالات الإخراج والإنتاج والإشراف على المشاريع الثقافية والسمعية البصرية.



وفي أول تصريح له عقب الإعلان، أكد العجيمي أن توليه إدارة الدورة الجديدة يمثل “مسؤولية ثقافية كبيرة”، مشيرًا إلى أن فريق العمل سيحرص على تقديم دورة تواكب التحولات التي تشهدها السينما العربية والإفريقية، مع الحفاظ على روح المهرجان وتاريخه الممتد منذ عام 1966.



ويحظى مهرجان أيام قرطاج السينمائية بمكانة خاصة في الأوساط الفنية باعتباره منصة لاكتشاف المواهب الجديدة وعرض القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية من خلال الفن السابع. كما يشكل موعدًا سنويًا يجمع مخرجين ومنتجين ونقادًا من مختلف أنحاء العالم.