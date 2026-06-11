شكوى برلمانية عاجلة ضد شوبير في الأعلى للإعلام | لهذا السبب

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى من النائب حسن طارق عمار، عضو مجلس النواب، ضد الكابتن أحمد شوبير، بشأن بعض تصريحاته التي أدلى بها خلال تقديمه برنامجي "هنا المونديال" المذاع على قناة النهار بتاريخ 10 يونيو الجاري، و"مع شوبير" المذاع عبر راديو أون سبورت، بتاريخ 11 يونيو الجاري، بداعي إساءتها لجماهير نادي المصري البورسعيدي.

وتمت إحالة الشكوى إلى لجنتي الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، وضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما يقضي به قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 واللوائح المنظمة.