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وزيرة التضامن تناقش ترتيبات فعالية “ستارت 2026”
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تناقش ترتيبات فعالية “ستارت 2026”

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً مع فريق مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، لمتابعة آخر الاستعدادات والترتيبات الخاصة بفعالية "ستارت 2026" المقرر انعقادها يوم 19 يونيو الجاري بالمتحف المصري الكبير.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن المشرف علي مشروع وحدات التضامن بالجامعات  الموقف التنفيذي النهائي للفعالية، وشمل العرض الجوانب التنظيمية والفنية، ومعدلات الإنجاز الخاصة بتجهيز مناطق الفعالية المختلفة، وآليات استقبال المشاركين، وخطط التشغيل وإدارة الفعاليات المصاحبة.

كما تم اطلاع الوزيرة على آخر موقف للأعداد التي سجلت لحضور ستارت من خلال المنصة الإلكترونية ستارت.

استعراض المخطط العام للحدث داخل أرض المتحف المصري الكبير

كما تم استعراض المخطط العام للحدث داخل أرض المتحف المصري الكبير؛ حيث تم تخصيص منطقة للفرص التدريبية والتشغيل سيتواجد بها ٢٥٠ شركة ومنطقة للإرشاد المهني بها أكثر من ٧٠ مرشد مهني ومنطقة ورش العمل فضلا عن منطقة نقل الخبرات التي ستضم مسرح كبير تضم خبراء ورواد أعمال وممثلي الحكومة والقطاع الخاص، مع استعراض الرعاة الذين يقدمون دعما للفاعلية حيث يتحمل تكلفة الحدث مجموعة من الشركات الراعية.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي لشرح مفصل من الدكتور عز الدين فرج وعمر البربربري ممثلي شركة OBM الشركة المنفذة لقمة ستارت 

تضمن التفاصيل اللوجيستية والفنية خلال اليوم كاملاً، كما استعرضا أجندة المتحدثين وضيوف الشرف خلال القمة. 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن فعالية "ستارت 2026" تمثل منصة وطنية مهمة لربط الشباب والطلاب بمسارات التأهيل والتدريب وفرص العمل والتمكين الاقتصادي، مشددة على ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية، بما يضمن تقديم تجربة متميزة للمشاركين وتحقيق الأهداف المرجوة من الفعالية.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالتعاون المثمر والتنسيق القائم مع هيئة المتحف المصري الكبير وما قدمته من دعم وتسهيلات لإنجاح الفعالية، كما ثمنت التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركاء المشروع، مؤكدة أن نجاح "ستارت 2026" يعكس نموذجاً للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركاء التنمويين في دعم وتمكين الشباب.

وتأتي فعالية "ستارت 2026" في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل، من خلال توفير منصة متكاملة تجمع بين التأهيل والإرشاد والتواصل المباشر مع الشركات والمؤسسات والجهات الشريكة، بما يسهم في توسيع فرص الاندماج الاقتصادي وبناء مستقبل مهني أكثر استدامة للشباب المصري.

وزيرة التضامن فريق مشروع وحدات التضامن الاجتماعي الاستعدادات والترتيبات المصري

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