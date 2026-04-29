بيكلّم الكورة .. «أضا» يعلّق على بكاء حسني عبد ربه: الدراويش لن يهبطوا

قال الإعلامي محمد طارق أضا، إن حسني عبد ربه دخل في حالة بكاء شديدة عقب فوز الإسماعيلي القاتل على بتروجت بهدف في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جرت مساء الثلاثاء بالدوري.



وأوضح “أضا” خلال برنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أن عبد ربه كان يبكي وكأنه يتحدث مع الكرة ويقول لها، «الدراويش لن يهبطوا»، في إشارة إلى إصراره على بقاء الفريق في الدوري رغم الظروف الصعبة.

وأضاف أن حسني عبد ربه يعيش حالة من التأثر الشديد منذ توليه المسئولية داخل النادي، مشيرًا إلى أن مجهوداته تُحترم وأن تأثيره واضح داخل الفريق، إلا أن الحظ لا يزال يُعاند الإسماعيلي في بعض المباريات.