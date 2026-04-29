خالد جلال: لن نستسلم.. الإسماعيلي يُقاتل للبقاء وجماهيره كلمة السر

أكد خالد جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي أن جماهير الدراويش كانت كلمة السر في الفوز الأخير، على بتروجت مشددًا على أن الفريق سيواصل القتال للهروب من شبح الهبوط في الدوري.

وقال خالد جلال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور إن جمهور الإسماعيلي هو “البطل الحقيقي”، منذ توليه المهمة، حيث حظي باستقبال رائع ودعم مستمر، مشيرًا إلى أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي واضح في أربع مباريات، وهو ما أثر على نتائجه بشكل مباشر.

وأوضح المدير الفني أن الإسماعيلي فقد نقاطًا مهمة بسبب أخطاء التحكيم، سواء بالتعادل أو الخسارة، مؤكدًا أن الفريق لم يحصل على حقه الكامل في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وكان من الممكن أن يبتعد عن مراكز الهبوط مبكرًا.

وأضاف جلال أن الفوز على بتروجت جاء رغم الغيابات الكثيرة، بفضل إصرار اللاعبين ودعم الجماهير، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي يعيشها الفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على صعوبة المباريات الست المتبقية، قائلًا: “لا يوجد مستحيل في كرة القدم، وسنقاتل على كل نقطة حتى النهاية من أجل البقاء في الدوري”.