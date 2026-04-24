مجموعة الهبوط.. تشكيل الإسماعيلي لمواجهة مودرن سبورت بالدوري

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تشكيل لاعبيه استعدادًا للقاء مودرن سبورت، الذي يقام ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية بـ«مجموعة الهبوط»، في الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب إستاد الاسماعيلية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: عبدالكريم مصطفى، محمد عمار، عبدالله محمد، إبراهيم النجعاوي.

الوسط: محمد حسن، محمد عبدالسميع، محمد خطاري.

الهجوم: نادر فرج، أنور عبدالسلام، خالد النبريصي

البدلاء: أحمد عادل، محمد نصر، على الملواني، حاتم سكر، إبراهيم عبدالعال، عبدالرحمن كتكوت، عمرو سعيد، عمر القط، محمد سمير كونتا.

ترتيب الفريقين

يحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب مجموعة الهبوط، برصيد 14 نقطة، بينما يحتل مودرن سبورت المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

يسعى الإسماعيلي إلى تحقيق الفوز من أجل مداواة جراحه بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة التي وضعت الفريق في موقف متأزم للغاية.

بينما يرغب مودرن سبورت في حصد نقاط المباراة للابتعاد عن المراكز المتأخرة في جدول ترتيب مجموعة الهبوط.

طاقم التحكيم

يدير اللقاء تحكيميًا، أمين عمر حكمًا للساحة، ويعاونه كل من، محمد عاطف الزناري ومحمود بدران مساعدين، إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، علاء صبري حكمًا للفيديو ويعاونه كريم زكي.