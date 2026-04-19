الدوري الممتاز.. تشكيل هجومي لـ الإسماعيلي لمواجهة الجونة

أعلن خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الجونة على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمنافسات مجموعة البقاء في الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي لمباراة الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، محمد عمار، إبراهيم النجعاوي.

خط الوسط: محمد سمير، محمد حسن، محمد عبد السميع، محمد خطاري.

خط الهجوم: عمر القط، أنور عبد السلام.

وتضم قائمة البدلاء: عبد الله جمال، خالد النبريصي، نادر فرج، علي الملواني، حاتم سكر، إبراهيم عبد العال، عبد الرحمن كتكوت، عمر سعيد، أحمد أيمن.