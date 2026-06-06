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100 ألف طالب .. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية فى سوهاج اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

100 ألف طالب .. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية فى سوهاج اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

تنطلق اليوم السبت بمحافظة سوهاج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، ليدخل ما يقرب من 100 ألف طالب وطالبة أولى محطاتهم التعليمية الفاصلة، وسط حالة من الاستنفار الكامل داخل مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية المختلفة لضمان سير الامتحانات في أجواء مستقرة ومنضبطة.

ويؤدي 99 ألفًا و685 طالبًا وطالبة الامتحانات داخل 497 لجنة امتحانية موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة، بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب، وفق خطة متكاملة تستهدف توفير بيئة مناسبة تساعدهم على أداء الامتحانات في هدوء وتركيز.

امتحانات الشهادة الاعدادية بسوهاج

وأكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى بالتزامن مع انطلاق الامتحانات، حيث تم مراجعة جاهزية اللجان والتأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة داخلها، إلى جانب متابعة جميع الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بأعمال الامتحانات.

وتتوزع اللجان الامتحانية على ثلاثة قطاعات رئيسية بالمحافظة، تضم مختلف الإدارات التعليمية، بما يضمن استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب وتيسير أعمال المتابعة والرقابة الميدانية على مدار أيام الامتحانات.

وفي إطار مواجهة أي محاولات للإخلال بسير العملية الامتحانية، شددت مديرية التربية والتعليم على تطبيق التعليمات المنظمة بكل حزم، وفي مقدمتها حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، سواء للطلاب أو للعاملين، مع تكثيف أعمال التفتيش والمتابعة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

كما تواصل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية انعقادها على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، لرصد الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ أثناء الامتحانات.

ويترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور انطلاق ماراثون الشهادة الإعدادية، الذي يمثل محطة مهمة في المسار التعليمي، وسط آمال بتحقيق نتائج تعكس حجم الجهد المبذول طوال العام الدراسي.

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