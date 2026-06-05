نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للبشرة عند استخدام فيتامين سي بانتظام؟.. دراسة تربط بين البطاطس المقلية وداء السكري

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

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