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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بـ 40 ألف جنيه.. محمد حماقي يتصدر التريند بجلسة تصوير سمعوني

محمد حماقي
محمد حماقي
ريهام قدري

لفت الفنان محمد حماقي الأنظار خلال أحدث جلسة تصوير خضع لها للترويج لألبومه الجديد "سمعوني"، حيث ظهر بمجموعة من الإطلالات التي عكست اهتمامه بالتفاصيل العصرية ومواكبة أحدث اتجاهات الموضة العالمية، وهو ما تفاعل معه جمهوره بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واعتمد حماقي في جلسة التصوير على أسلوب "المونوكروم"، الذي يقوم على تنسيق الملابس بدرجات لون واحد أو ألوان متقاربة، وهو من الاتجاهات التي تحظى بشعبية كبيرة في عالم الأزياء خلال السنوات الأخيرة، لما يضفيه من مظهر أنيق ومتناسق يجمع بين البساطة والرقي.

ومن بين الإطلالات التي خطفت اهتمام المتابعين، ظهر حماقي مرتديا جاكيت من إحدى الماركات العالمية الشهيرة، جاء بتصميم مستوحى من ملابس العمل التقليدية ولكن بروح عصرية تناسب الموضة الحديثة. وصمم الجاكيت من قماش الجبردين المعروف بمتانته وقدرته على الحفاظ على شكله لفترات طويلة، كما تميز بوجود سحاب أمامي أضاف لمسة مختلفة إلى التصميم الكلاسيكي.

وبحسب السعر المعلن للقطعة عبر مواقع البيع العالمية، يبلغ سعر الجاكيت نحو 779 دولارا، وهو ما يعادل قرابة 40 ألف جنيه مصري، ليصبح واحدا من أبرز تفاصيل إطلالات حماقي التي أثارت اهتمام محبي الموضة ومتابعي أخبار المشاهير.

ويأتي ظهور حماقي بهذه الإطلالات بالتزامن مع حالة من الترقب التي تسيطر على جمهوره انتظارا لطرح ألبومه الجديد "سمعوني"، والذي يعد من الأعمال المنتظرة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد سلسلة النجاحات التي حققها الفنان خلال السنوات الماضية على مستوى الأغنيات والحفلات الغنائية.

ويحرص عدد كبير من النجوم على التعاون مع دور الأزياء والعلامات التجارية العالمية في جلسات التصوير الخاصة بأعمالهم الفنية، حيث أصبحت الموضة جزءا مهما من الصورة البصرية التي ترافق الحملات الدعائية للألبومات والأغنيات الجديدة، وهو ما ظهر بوضوح في جلسة تصوير حماقي الأخيرة التي جمعت بين البساطة والأناقة والاتجاهات الحديثة في عالم الأزياء.

وحظيت الصور التي نشرها الفنان بتفاعل واسع من جمهوره، حيث أشاد المتابعون بالإطلالات المختلفة التي ظهر بها، معتبرين أنها عكست شخصية فنية متجددة تحرص على مواكبة أحدث الصيحات، إلى جانب اهتمامها بتقديم صورة بصرية متكاملة تتماشى مع أجواء الألبوم الجديد.

محمد حماقي حماقي جاكيت محمد حماقي

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