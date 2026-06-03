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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حماقي يحصد الأرقام القياسية على أنغامي.. 15 مليون استماع وسيطرة على قوائم الأكثر استماعا

محمد حماقى
محمد حماقى
تقى الجيزاوي

يواصل النجم محمد حماقي تحقيق نجاحات استثنائية بألبومه الجديد، بعدما تحول طرح الألبوم إلى واحدة من أبرز قصص النجاح الموسيقية خلال عام 2026، محققًا أرقامًا قياسية على منصة أنغامي ومؤكدًا حضوره القوي في المشهد الغنائي العربي.

ومنذ إطلاق أولى أغنيات الألبوم، سجل حماقي قفزة غير مسبوقة في معدلات الاستماع، حيث تجاوزت نسبة النمو أكثر من 1,300% خلال عام 2026، في مؤشر يعكس حجم التفاعل الجماهيري الكبير مع الأغنيات الجديدة، فيما تواصل الأرقام تسجيل ارتفاعات متتالية.

ولم يتوقف نجاح الألبوم عند معدلات الاستماع فقط، بل فرض حضوره بقوة على قوائم Top Anghami، بعدما احتلت أغنياته 18 مركزًا من أصل أفضل 20 مركزًا، في إنجاز يعكس الشعبية الكبيرة التي حققتها أغنيات الألبوم بين المستمعين.

كما سجلت مصر أعلى معدلات الاستماع اليومية للألبوم خلال عام 2026، ليصبح العمل الغنائي الأكثر استماعًا على أنغامي حتى الآن، متجاوزًا حاجز 15 مليون استماع منذ طرحه.
ويؤكد هذا النجاح الاستثنائي قدرة محمد حماقي على صناعة الأثر مع كل إصدار جديد، حيث نجح الألبوم في تجاوز التوقعات وتحقيق أرقام غير مسبوقة، ليعيد كتابة معايير النجاح الموسيقي الرقمي خلال عام 2026، ويعزز مكانة حماقي كأحد أبرز نجوم الغناء العربي وأكثرهم تأثيرًا وجماهيرية.

محمد حماقي اغانى محمد حماقي ألبوم محمد حماقي

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