بجاكيت بـ30 ألف جنيه.. مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة جينز عصرية |شاهد

خطفت الفنانة الشابة مايان السيد الأنظار خلال ظهورها في لقائها مع رائد الأعمال أنس بوخش، حيث اعتمدت إطلالة كاجوال شبابية أنيقة جاءت بتنسيق Denim X Denim، عكس أسلوبها العصري والبسيط.

وارتدت مايان جاكيت جينز قصيراً (Cropped) من توقيع دار Moschino ضمن مجموعة ربيع وصيف 2026، مستوحى من سترات الدراجات النارية، ومصمم من قماش الجينز المطاطي مع تفاصيل معدنية وشعار مطبوع على الظهر. وبلغ سعر الجاكيت 495 يورو، ما يعادل نحو 30 ألف جنيه مصري.

وأكملت مايان إطلالتها بترك شعرها منسدلاً بتموجات ناعمة على الجبهة، ما أضفى لمسة من الحيوية والبساطة على مظهرها.

وعلى الصعيد الفني، حققت مايان السيد مؤخراً إنجازاً جديداً بحصولها على أول جائزة دولية في مسيرتها من مهرجان مالمو للسينما العربية، وذلك عن دورها في فيلم "كولونيا".

وينتمي فيلم "كولونيا" إلى فئة الدراما العائلية، حيث تدور أحداثه خلال ليلة مشحونة بالمواجهات الإنسانية، يُجبر خلالها أب وابنه على مواجهة ذكرياتهما وخلافاتهما القديمة، في محاولة لإصلاح ما أفسدته السنوات.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد مالك، كامل الباشا، مايان السيد، دنيا ماهر، هالة مرزوق وعبيد عناني. الفيلم من إنتاج محمد حفظي عبر شركة فيلم كلينك، والمخرج محمد صيام عبر شركة ارتخانة، بمشاركة عدد من المنتجين العرب والأوروبيين.

كما شهدت الفترة الماضية عرض عدد من الأعمال السينمائية التي شاركت مايان السيد في بطولتها، من بينها "هيبتا: المناظرة الأخيرة 2"، و"ولنا في الخيال حب"، و"قصر الباشا"، إلى جانب فيلم "كولونيا".