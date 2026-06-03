بعد إصابة ميان السيد.. تعرف على أنواع فرط النشاط وتشتت الانتباه

كشفت الفنانة ميان السيد، مؤخرا، عن معاناتها من مرض ADHD.

ومرض ADHD من أخطر الأمراض التي تصيب الانسان ويعرف باسم مرض فرط النشاط وتشتت الانتباه ويضر جميع الأعمار.

وهو من أخطر الأمراض التي تؤثر على نمط حياة الإنسان وعمله ودراسته بل وعلاقاته الأسرية، ويصيب جميع الأعمار.

ووفقا لموقع مايو كلينك يوجد أنواع عديدة من مرض فرط النشاط وتشتت الانتباه، أبرزها:

النمط الذي يغلب عليه عدم الانتباه وفي هذا النمط، تتركز معظم الأعراض حول عدم الانتباه وأي وجود صعوبة في التركيز والمواظبة على إتمام المهام ويتضمن صعوبة اتباع أي نظام.

النمط الذي يغلب عليه فرط النشاط والاندفاعية

وفي هذا النمط، تتركز الأعراض عادةً في فرط النشاط والاندفاعية ويعني فرط النشاط أن يكون الشخص مفرط الحركة وذا طاقة زائدة.

وقد يتضمن ذلك سلوكًا مزعجًا أو غير منضبط أما الاندفاعية فتعني التصرف دون تقدير لنتائج السلوك وعواقبه.

النمط المختلط وهذا النمط يجمع بين أعراض قلة الانتباه، وأعراض فرط النشاط والاندفاعية

ويشمل هذا النوع معايير النمط الذي تسود فيه قلة الانتباه، وكذلك معايير النمط الذي يسود فيه فرط النشاط والاندفاعية.