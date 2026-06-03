استقبل نادي السلام البحري نزلاء “دار مسنين” بورفؤاد في يوم ترفيهي مميز، بحضور الدكتور محمد عبد العزيز المحضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، والسيد طايع رئيس نادي السلام البحري، وأحمد البحيري نائب رئيس مجلس الإدارة، وأميرة الإمام مدير دار مسنين بورفؤاد.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد.

وتضمن اليوم برنامجاً حافلاً بالأنشطة الترفيهية والثقافية، حيث شارك النزلاء في عدد من المسابقات المتنوعة، وفي لفتة إنسانية مميزة، قام الدكتور محمد عبد العزيز المحضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد بتوزيع الهدايا على نزلاء الدار، وسط أجواء من البهجة والترحاب، في مشهد عكس روح القرب والاهتمام بكبار السن ، وحرص الدولة على توفير حياة كريمة لهم وإدماجهم في مختلف الأنشطة المجتمعية.

على ضفاف القناة.. يوم استثنائي يرسم البسمة على وجوه نزلاء دار مسنين بورفؤاد بنادي السلام البحري

كما استمتع المشاركون بمشاهدة المجرى الملاحي لقناة السويس والسفن أثناء عبورها، في مشهد مميز أضفى على الزيارة طابعاً خاصاً، وأسهم في إدخال السرور إلى نفوس النزلاء.

وأكد الدكتور محمد عبد العزيز المحضر أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً كبيراً بالبرامج والمبادرات ذات البعد الإنساني والمجتمعي، مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات تعزز قيم التكافل والتواصل بين فئات المجتمع المختلفة، وتسهم في رسم البسمة على وجوه كبار السن وإشعارهم بالتقدير والاهتمام.

واختُتم اليوم وسط أجواء أسرية دافئة، عكست روح المحبة والتعاون، فيما أعرب نزلاء الدار عن سعادتهم الكبيرة بهذه اللفتة الإنسانية المميزة، مقدمين الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا اليوم الرائع.