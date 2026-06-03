سيد فؤاد يناشد بضرورة مراجعة قرار وقف مهرجان الإسكندرية لدول المتوسط

في تعليق على قرار اللجنة العليا للمهرجانات بإيقاف دورة عام 2026 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وجه السيناريست سيد فؤاد إلى ضرورة إعادة تقييم القرار، محذرًا من تداعياته السلبية على مستقبل المهرجان العريق.



وأشار إلى أن خبرته الممتدة في المجال السينمائي، والتي تشمل تأسيس وتنظيم 15 دورة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إلى جانب إدارة ثلاث دورات لمسابقة آفاق السينما العربية ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمشاركة في تنظيم سبع دورات من موسم المسرح والفنون المستقلة، تمنحه رؤية عملية حول آليات تطوير المهرجانات واستدامتها.



كما لفت عبر صفحته بموقع فيس بوك إلى عضويته السابقة لمدة ثماني سنوات في لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، وتوليه رئاسة قناة نايل سينما لمدة 14 عامًا، مؤكدًا أن هذه الخلفية المهنية تدفعه للتأكيد على أن قرار الإيقاف، رغم ما قد يحيط بالمهرجان من تحديات فنية وإدارية، ليس الحل الأمثل.



وأوضح سيد فؤاد أن معالجة أوجه القصور يجب أن تتم عبر الحوار المباشر مع مجلس إدارة الجمعية المنظمة، والعمل على تطوير الهيكلين الفني والإداري، بدلًا من اتخاذ قرار الإغلاق الذي قد يؤدي إلى أزمة تهدد استمرارية المهرجان.



وأضاف أن دور اللجنة العليا للمهرجانات ينبغي أن يتركز على الإصلاح والدعم والتطوير، لا الإيقاف، معتبرًا أن إنقاذ المهرجان يتطلب تدخلًا مدروسًا يعيد له مكانته، بدلًا من قرارات قد تضر به على المدى الطويل.



من جانبه علق المخرج عمر عبد العزيز عضو اللجنة العليا للمهرجانات، على قرار اللجنة العليا للمهرجانات برئاسة الدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة بخصوص عدم التصريح بإقامة الدورة 42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط



وأكمل عمر عبد العزيز :" قررنا ان كل مهرجان يقوم فرد من وزارة الثقافة بتقييم كل دورة ومراقبة كل دورة".

ولفت عمر عبد العزيز :" لم يصدر قرار رسمي بإيقاف التصريح بإقامة الدورة الـ42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط"، مضيفا:" لن يكون هناك سهولة مستقبلية في الموافقة على إقامة المهرجانات في مختلف المحافظات ".