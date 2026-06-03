قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمديد فترة التصوير الجوي وتعديل قانون الزراعة.. مطالب برلمانية جديدة لتوسيع مظلة تقنين الأوضاع
فضيحة جديدة تهز حكومة «نتنياهو» .. تقرير عبري يكشف دور ابنته «سارة» في اختيار أبرز المناصب العسكرية
انفراجة في أزمة ميت عقبة.. الزمالك والأوقاف يقتربان من اتفاق ينهي سنوات الخلاف
طقس مصر غدًا 4 يونيو 2026.. الأرصاد تحذر من حرارة مرتفعة وشبورة
قبل أيام من المونديال .. عرض مُجسّم كأس العالم في مدينة نيويورك
165 جنيها للجرام.. انخفاض جديد في أسعار الذهب ختام تعاملات اليوم
الشباب والرياضة: لم نمنع سفر الإعلاميين والصحفيين للمونديال.. وتحمل الوزارة لمصاريفهم لم يٌطرح
زيادة مصنعية الذهب 10%.. الشعبة تكشف الحقيقة وتوضح حجم الزيادة على المستهلكين
عقب رحيله.. أحمد مهيب يوجه رسالة لجماهير الأهلي| ماذا قال؟
منتخب مصر للناشئين يصل مطار القاهرة بعد برونزية أمم أفريقيا والتأهل للمونديال
استقبال رسمي لبعثة منتخب الناشئين بعد تحقيق برونزية أمم أفريقيا تحت 17
هل يرث الابن المفقود؟.. أمين الفتوى يوضح حكم نصيبه في التركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سيد فؤاد يناشد بضرورة مراجعة قرار وقف مهرجان الإسكندرية لدول المتوسط

الامير أباظة رئيس المهرجان
الامير أباظة رئيس المهرجان
قسم الفن

في تعليق على قرار اللجنة العليا للمهرجانات بإيقاف دورة عام 2026 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وجه السيناريست سيد فؤاد إلى ضرورة إعادة تقييم القرار، محذرًا من تداعياته السلبية على مستقبل المهرجان العريق.
 

وأشار إلى أن خبرته الممتدة في المجال السينمائي، والتي تشمل تأسيس وتنظيم 15 دورة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إلى جانب إدارة ثلاث دورات لمسابقة آفاق السينما العربية ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمشاركة في تنظيم سبع دورات من موسم المسرح والفنون المستقلة، تمنحه رؤية عملية حول آليات تطوير المهرجانات واستدامتها.
 

كما لفت عبر صفحته بموقع فيس بوك إلى عضويته السابقة لمدة ثماني سنوات في لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، وتوليه رئاسة قناة نايل سينما لمدة 14 عامًا، مؤكدًا أن هذه الخلفية المهنية تدفعه للتأكيد على أن قرار الإيقاف، رغم ما قد يحيط بالمهرجان من تحديات فنية وإدارية، ليس الحل الأمثل.
 

وأوضح سيد فؤاد أن معالجة أوجه القصور يجب أن تتم عبر الحوار المباشر مع مجلس إدارة الجمعية المنظمة، والعمل على تطوير الهيكلين الفني والإداري، بدلًا من اتخاذ قرار الإغلاق الذي قد يؤدي إلى أزمة تهدد استمرارية المهرجان.
 

وأضاف أن دور اللجنة العليا للمهرجانات ينبغي أن يتركز على الإصلاح والدعم والتطوير، لا الإيقاف، معتبرًا أن إنقاذ المهرجان يتطلب تدخلًا مدروسًا يعيد له مكانته، بدلًا من قرارات قد تضر به على المدى الطويل.
 

من جانبه علق المخرج عمر عبد العزيز عضو اللجنة العليا للمهرجانات، على قرار اللجنة العليا للمهرجانات برئاسة الدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة بخصوص عدم التصريح بإقامة الدورة 42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط


وأكمل عمر عبد العزيز :" قررنا ان كل مهرجان يقوم فرد من وزارة الثقافة بتقييم كل دورة ومراقبة كل دورة".

ولفت عمر عبد العزيز :" لم يصدر قرار رسمي بإيقاف التصريح بإقامة الدورة الـ42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط"، مضيفا:"  لن يكون هناك سهولة مستقبلية في الموافقة على إقامة المهرجانات في مختلف المحافظات ".

مهرجان الإسكندرية السينمائي مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول المتوسط عمر عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بطاقات تموينية

وقف بطاقات تموينية وإيقاف صرف الخبز لبعض المستفيدين.. ماذا يحدث؟

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 على بوابة التعليم الأساسي|بالرقم القومي

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

موعد زيادة المعاشات

التأمينات تعلن.. بدء تطبيق زيادة المعاشات رسميا في هذا الموعد

ترشيحاتنا

أروى جودة

أروى جودة عن زواجها من رجل أعمال إيطالي: متقدمليش عريس مصري

دول حوض النيل

متحدث الري: مصر حريصة على تعزيز شراكاتها التنموية مع دول حوض النيل

قانون الأسرة

مقدمة مشروع قانون الأسرة: مصلحة الطفل ليست محل تفاوض

بالصور

طريقة عمل صينية الكفتة بالجبن

طريقة عمل صينية الكفتة بالجبن
طريقة عمل صينية الكفتة بالجبن
طريقة عمل صينية الكفتة بالجبن

أشرف زكي ووفاء عامر.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة سهام جلال

وفاء عامر
وفاء عامر
وفاء عامر

لمرضى القولون التقرحي.. أطعمة يجب الابتعاد عنها

لمرضى القولون التقرحى.. اطعمة يجب الابتعاد عنها
لمرضى القولون التقرحى.. اطعمة يجب الابتعاد عنها
لمرضى القولون التقرحى.. اطعمة يجب الابتعاد عنها

منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل

منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل
منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل
منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل

فيديو

جــريــ.مة بسبب أضحية العيد

العثور على جثــ.ـتي زوجين داخل منزلهما بالزقازيق.. ماذا حدث

احمد سعد

بالكلمات.. أحمد سعد يختتم الألبوم الفرفوش بـ أوبا وورد

الشهيد عقيد رامي حسنين

حكاية بطل| قصة استشهاد أسد الصاعقة العقيد رامي حسنين.. فيديو

احمد سعد

خبر عاجل وجوزها.. أحمد سعد يشعل الصيف بأغاني الألبوم الفرفوش |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد