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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

يخفف القلق وآلام العضلات.. فوائد زيت المغنيسيوم

المغنيسيوم
المغنيسيوم
نهى هجرس

هل تبحث عن طريقة سهلة لتحسين صحتك العامة؟ إذاً، عليك استخدام زيت المغنيسيوم.. المغنيسيوم معدن موجود بشكل طبيعي في الأطعمة، كما يُضاف إلى بعض المنتجات المصنعة، ويمكن استخدام زيت المغنيسيوم في تحسين صحتك بشكل كبير.

فوائد استخدام زيت المغنيسيوم 

- يخفف آلام العضلات وتشنجاتها

يُساهم المغنيسيوم في تنظيم انقباضات العضلات، والإشارات العصبية العضلية، ومستويات الكالسيوم في الجسم، عند استخدام بخاخ زيت المغنيسيوم، يُمكن أن يُساعد عضلاتك على الاسترخاء والانقباض، مما يُخفف الألم ويُزيل التشنجات، وهو ما قد يُساعد في علاج بعض المشاكل مثل متلازمة ما قبل الحيض والإمساك، فوائد زيت المغنيسيوم للعضلات معروفة جيدًا بين من يستخدمونه بانتظام.

- المساعدة في الوقاية من الصداع النصفي

قد تكون نوبات الصداع النصفي مؤلمة ومُنهكة، وغالبًا ما يصاحبها غثيان وقيء وحساسية للضوء والصوت، تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أكثر عرضة لنقص المغنيسيوم، حتى أن إحدى الدراسات وجدت أن تناول غرام واحد فقط من المغنيسيوم كمكمل غذائي يوفر راحة أسرع من نوبة الصداع النصفي الحادة مقارنةً بالأدوية الشائعة، لذا، إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، فمن المفيد تجربة فوائد المغنيسيوم الموضعي باستخدام بخاخ زيت المغنيسيوم

- يخفف القلق

تُعدّ اضطرابات القلق أكثر أنواع الأمراض النفسية شيوعًا، إذ تُصيب 40 مليون بالغ، أي ما يُعادل 18% من السكان، سنويًا، ورغم شيوع وصف الأدوية لعلاج هذه الاضطرابات، إلا أن مُصابي القلق قد يجدون راحةً أيضًا باستخدام بخاخات زيت المغنيسيوم، ووفقًا لدراسة منهجية نُشرت عام 2017، فقد رُبط انخفاض مستويات المغنيسيوم بارتفاع مستويات القلق، لذا، قد يكون استخدام بخاخ زيت المغنيسيوم مفيد لك.

المغنيسيوم فوائد زيت المغنيسيوم القلق الصداع النصفي آلام العضلات

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