ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون؟.. فوائد صحية لا تعرفها

الزيتون من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، ويتميز باحتوائه على الدهون الصحية ومضادات الأكسدة والفيتامينات التي تدعم العديد من الوظائف الحيوية.

وينصح خبراء التغذية بتناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن للاستفادة من فوائده الصحية المتعددة.

يعزز صحة القلب

يحتوي الزيتون على الدهون الأحادية غير المشبعة، وعلى رأسها حمض الأوليك، الذي يساهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، وقد يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية وتقليل عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب.

يمد الجسم بمضادات الأكسدة

يتميز الزيتون بغناه بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، ما يساهم في دعم الصحة العامة وتقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم.

يدعم صحة الجهاز الهضمي

يمكن أن يساهم الزيتون في تحسين عملية الهضم بفضل احتوائه على بعض المركبات المفيدة والألياف الغذائية، خاصة عند تناوله ضمن نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة.

يساعد على الشعور بالشبع

تساعد الدهون الصحية الموجودة في الزيتون على تعزيز الإحساس بالشبع لفترة أطول، ما قد يساهم في الحد من تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية.

يدعم صحة العظام

يحتوي الزيتون على مجموعة من المركبات النباتية التي يعتقد أنها تلعب دورا في دعم صحة العظام، خاصة عند دمجه مع نظام غذائي متوازن يحتوي على الكالسيوم وفيتامين د.

قد يساهم في تقليل الالتهابات

تحتوي ثمار الزيتون على مركبات طبيعية ذات خصائص مضادة للالتهابات، ما يجعلها جزءا من الأنظمة الغذائية الصحية مثل النظام الغذائي المتوسطي المعروف بفوائده المتعددة.

احذر الإفراط في تناوله

ورغم فوائده الصحية، فإن الزيتون المخلل يحتوي غالبا على كميات مرتفعة من الصوديوم بسبب عملية التخليل، لذلك ينصح بعدم الإفراط في تناوله، خاصة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو يحتاجون إلى تقليل استهلاك الملح.

ويؤكد خبراء التغذية أن تناول كمية معتدلة من الزيتون يوميا يمكن أن يكون إضافة مفيدة للنظام الغذائي، لما يوفره من دهون صحية ومضادات أكسدة وعناصر غذائية تدعم صحة القلب والجسم بشكل عام.