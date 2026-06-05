قبل طهيها.. ماذا تعني البقع البيضاء على اللحوم المجمدة؟

حذرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري من الأخطاء الشائعة في تخزين اللحوم داخل الفريزر، والتي قد تؤدي إلى ظهور بقع بيضاء على سطح اللحوم تُعرف باسم "حروق التجميد" أو Freezing Burns.

وأوضحت أن هذه البقع تظهر نتيجة تكثف الثلج على اللحوم بشكل كبير بسبب سوء التخزين أو وجود مشكلة في جهاز التبريد، ما يؤدي إلى فقدان جزء من جودة اللحوم وطعمها وقيمتها الغذائية، لكنها لا تجعلها غير صالحة للاستهلاك.

وأضافت أن علامات حروق التجميد تتمثل في ظهور بقع بيضاء غير بارزة على سطح اللحوم، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة هو وجود هواء أو ماء داخل أكياس التخزين، أو استخدام أكياس غير مناسبة أو تالفة.

ونصحت بضرورة حفظ اللحوم داخل أكياس نظيفة وسليمة وخالية من الهواء والماء، مع إحكام غلقها جيدًا قبل وضعها في الفريزر، كما شددت على أهمية عدم تكديس الأكياس فوق بعضها بشكل مباشر وترك مسافات مناسبة تسمح بالتجميد الجيد.

وأكدت أن قطع اللحوم التي تحتوي على نسبة أكبر من الدهون يُفضل وضعها في الأعلى واستهلاكها أولًا، لافتة إلى أنه في حال ظهور بقع حروق التجميد يمكن إزالة الجزء المتأثر بطرف السكين أو سلق اللحوم واستخدامها، مع الأخذ في الاعتبار أن الطعم والقيمة الغذائية قد يتأثران بدرجة ما.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التخزين الصحيح للحوم هو الضمان الأساسي للحفاظ على جودتها وسلامتها لأطول فترة ممكنة.