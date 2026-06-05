لوك مختلف.. درة تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة درة، صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة مختلفة.

وتألقت درة، مرتديه سوت لافته باللون الابيض والاسود، وتميزت السوت بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد درة، في المكياج على الألوان البنية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت درة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة درة