الإسماعيلي يرحب بالاستثمار ويرجئ الدعوة للعمومية غير العادية

أكدت اللجنة المؤقتة لنادي الإسماعيلي على تحمل مسؤولياتها كاملة، والحفاظ على كيان النادي وتاريخه، مشيره إلي عقد اجتماع طارئ اليوم لمناقشة مقترح المشاركة والاستثمار.



انتهي الاجتماع بإجماع الآراء إلى الترحيب بمقترح الاستثمار ترحيبًا كاملًا, وإرجاء الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لحين وضوح كافة التفاصيل المرتبطة بالمقترح الاستثماري.



كما تمت مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للتأكيد بشكل واضح على تمسّك النادي الكامل بهويته وتاريخه واسمه، وعدم المساس بتراخيصه ووضعه القانوني لدى الاتحاد المصري والدولي.



تم طلب إيضاحات وضمانات رسمية بشأن كافة النقاط التي تثير القلق، وعلى رأسها الحفاظ على كيان النادي وحقوقه التاريخية والمستقبلية.



وسيتم طرح كافة الإيضاحات الواردة في هذا الشأن بكل شفافية, وبما يحقق المصلحة العليا للنادي، وبما يطمئن جماهيره العظيمة.

