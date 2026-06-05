أرخص مقاتلة شبحية في العالم.. هل تنجح روسيا في الرهان؟

تتجه الأنظار في الوقت الراهن على راهن روسيا التي تراهن على، انتاج أرخص مقاتلة شبحية بالعالم، في خطوة تعكس طموحات للجمع بين القدرات القتالية المتقدمة والتكلفة التشغيلية المنخفضة.

يرتكز مشروع «إس-75 تشيكميت» على مفهوم المقاتلة أحادية المحرك، وهو خيار هندسي يهدف إلى تقليل تكاليف الشراء والصيانة والتشغيل طوال العمر الافتراضي للطائرة.

وتؤكد شركة الطائرات المتحدة الروسية انتقال المشروع إلى مرحلة جديدة من التطوير، مع بدء العمل على أول نموذج أولي للطائرة استعداداً لاختبارات الطيران خلال السنوات المقبلة.

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