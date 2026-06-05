مصدر بتعليم الجيزة: إعلان نتيجة صفوف النقل خلال ساعات وإتاحتها على موقع المديرية

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه يجري حاليا تجميع نتائج صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني من الإدارات التعليمية المختلفة، تمهيدا لرفعها واتاحتها على الموقع الرسمي للمديرية خلال الساعات القادمة.

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وتسود حالة من الترقب بين طلاب وأولياء أمور سنوات النقل في محافظة الجيزة، انتظارا لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026.

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ويترقب آلاف الطلاب بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية ظهور النتائج، لمعرفة درجاتهم ومستوى أدائهم الدراسي، خاصة مع اقتراب إتاحتها عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

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وأضاف المصدر، أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية انتهت بالكامل، تمهيدا لإعلان النتائج وإتاحتها أمام الطلاب وأولياء الأمور عصر اليوم الجمعة، بما يضمن حصول كل طالب على نتيجته بسهولة باستخدام الرقم القومي.

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وتشمل النتائج المنتظر إعلانها صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وسط زيادة ملحوظة في معدلات البحث عن موعد ظهور النتيجة ورابط الاستعلام عنها، بالتزامن مع قرب إعلانها رسميا.

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