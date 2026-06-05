محافظ الجيزة يشهد الإستعدادات النهائية لبدء إنشاء مجمع مدارس كعابيش

شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة الإستعدادات النهائية لبدء أعمال إنشاء مجمع مدارس كعابيش، حيث أطلق المحافظ إشارة بدء الأعمال من موقع الإنشاءات بنهاية شارع كعابيش وتقاطعه مع الطريق الدائرى نطاق حى الهرم.

وخلال تفقده للإستعدادت أشار محافظ الجيزة إلى أن المجمع والذى يقام على مساحة ٢٧١١٨ م٢ من المقرر أن يتضمن ٤ مدارس ٣ منها للمرحلة الإيتدائية وهى؛ مدرسة الفجر ومدرسة البراعم ومدرسة النجاح بالإضافة لمدرسة الأوائل للمرحلة الإعدادية.

وأضاف المحافظ أن المجمع والذى من المقرر أن تبدأ أعمال إنشاءه إعتباراً من الأسبوع القادم، سيلغى المرحلة المسائية بمدارس حى الهرم حيث أنه سيضيف عدد ٢٠١ فصل جديد للطاقة الإستيعابية لمدارس الحى والتى من شأنها إستيعاب متوسط عدد ٩٠٠٠ طالب مما يساعد على إستيعاب الكثافات الخاصة بالمرحلة المسائية بعدد من مدارس إدارة الهرم التعليمية.

وشدد الأنصارى على مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة بتكثيف الجهود والإلتزام بالجدول الزمنى للإنتهاء من المجمع وبدء الدراسة به وفق الموعد المحدد فى العام الدراسى ٢٠٢٧-٢٠٢٨.

رافق المحافظ خلال الجولة السيدة هند عبدالحليم نائب المحافظ و الأستاذ محمد نور السكرتير العام والأستاذ محمد مرعى السكرتير المساعد والأستاذ وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة واللواء أحمد ثابت رئيس حى الهرم واللواء محمد الضبيعى رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومحمد حسنى رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية والمهندسة سهام جمال مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة.