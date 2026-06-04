التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في الجيزة 2026-2027.. التسجيل من هذا الرابط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن فتح باب التقدم الإلكتروني لأبنائنا الطلاب للالتحاق بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية، وكذلك التقدم للصف الأول من مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسي 2026 / 2027.

ويتم التقديم إلكترونيًا من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login

وتهيب مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأولياء الأمور ضرورة الالتزام بالتسجيل من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، وفقًا للتعليمات المنظمة لعملية التقديم.

كما أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تنبيهاً لجميع الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة الإعلان عن إجراءات ومواعيد التقديم في أماكن ظاهرة؛ تيسيرًا على أولياء الأمور وضمان وصول الخدمة لجميع المستفيدين.

وتؤكد المديرية أن التحول الرقمي في الخدمات التعليمية يأتي في إطار تطوير منظومة العمل وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين، بما يحقق الشفافية والدقة وسرعة الإنجاز.