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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد مراد : العالم كله يتحدث عن تحيز التحكيم للأرجنتين .. وهذه من أسوأ نسخ المونديال | فيديو

منتخب مصر
منتخب مصر
عبد الخالق صلاح

أكد محمد مراد، الناقد الرياضي والمنسق الإعلامي لمنتخب مصر، أن الصحف العالمية والمشاهير في كرة القدم ما زالوا يتحدثون عن التحيز التحكيمي الكبير للمنتخب الأرجنتيني في كأس العالم، مردفًا: «دي من أسوأ النسخ في كأس العالم من ناحية التحكيم، ليه التحيز الكامل للأرجنتين؟ مش ضد مصر بس، لا ده في تحيز في مباراة الجزائر، وكاب فيردي، وسويسرا، وإنجلترا، ده ميسي في أول مباراة عمل تدخل صعب، لازم ياخد إنذار على الأقل».

وقال محمد مراد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن لاعبي الأرجنتين كانوا يستحقون الطرد بسبب التحاماتهم القوية، والعالم كله كان متعاطفًا مع إسبانيا بسبب دعم الفيفا للأرجنتين في بطولة كأس العالم، موضحًا: «في جماهير كبيرة قلبت ضد الأرجنتين بسبب طريقة لعبهم والتحيز لهم، كمان تعدي لاعبي الأرجنتين على لاعبي منتخب إسبانيا ليس له علاقة بكرة القدم أو كأس العالم، تحس إنك في دورة رمضانية».

وتابع: «حتى اليوم في تداول كبير لأخطاء فجة للحكام في مباريات كأس العالم، وبيتم نشرها بصورة كبيرة، كمان الأخطاء التحكيمية ضد مصر في مباراة الأرجنتين أصبحت موثقة، وتجوب العالم، وتتداول في كل مكان».

وأكمل: «إيه المانع إن الأرجنتين تخرج من بطولة كأس العالم؟ منتخبات كبيرة زي ألمانيا والبرازيل والبرتغال خرجت، إيه مشكلة الأرجنتين ما تخرج؟ بس الفيفا كل تفكيرها في الأرباح والعوائد، على حساب أكبر نسخة وبطولة رياضية».

محمد مراد نسخ المونديال التحيز التحكيمي

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