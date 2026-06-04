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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد موقع أعمال تطوير طريق المريوطية من كوبرى المنشية وحتى مدخل كرداسة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة الموقع المقرر لتنفيذ المرحلة الجديدة من أعمال تطوير ترعة وطريق المريوطية وذلك خلال جولة قام بها المحافظ صباح اليوم بنطاق حى الهرم.

وأوضح محافظ الجيزة أن الأعمال تشمل المنطقة الواقعة بين كوبرى المنشية ومدخل كرداسة بطول ٢.٢٥ كم، والتى تستهدف المحافظة من خلالها إستكمال نموذج التطوير الحضارى الذى شهدته المراحل السابقة من المشروع.

وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر أن تتضمن الأعمال تدبيش حوض الترعة وإنشاء ممشى حضارى على جانبيها ومد طريق يتكون من حارتين على كل ضفة من ضفاف الترعة لصنع محور مرورى متكامل لخدمة حركة السيارات المتنقلة بين الطريق الدائرى ومناطق الرماية وحى الهرم من جهة ومناطق كرداسة والمدن الجديدة الواقعة بنطاق المحافظة من جهة أخرى.

وأضاف المحافظ أن المشروع سيشمل توفير ساحات إنتظار ومواقف حضارية لمنع الإنتظار العشوائى والقضاء على التجمعات غير المخططة لسيارات السرفيس، إلى جانب عدد من المناطق الإستثمارية لتوفير عائد دورى لتأمين مخصصات الصيانة والتطوير. مؤكداُ أن المشروع من شأنه تحسين الحركة المرورية وتطوير المرافق بالمناطق الواقعة بنطاقه.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حى الهرم بالمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية بأعمال التطوير لبدء التنفيذ وتكثيف الجهود للإلتزام بالجدول الزمنى للإنتهاء.

كما شملت جولة محافظ الجيزة متابعة أعمال التطوير الجارية بممشى المنصورية السياحى بمنطقة كفر الجبل نطاق حى الهرم، والتى تشهد توسعاً بأعمال التجميل والتحسين وتركيب الأكشاك الإستثمارية الحضارية أعلى عدد من القطاعات.

ووجه المحافظ رئيس حى الهرم بتحقيق أعلى المعايير الحضارية لتنفيذ الأعمال، دون تجاوز القدرات الإستيعابية لعرض الممشى مراعاةً للمواقع الأثرية والمقاصد السياحية الواقع بنطاقها، وحركة المرور المارة بها.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة حي الهرم

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