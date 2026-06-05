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مشهد فاجأ الجميع.. ما سبب الكدمة الحمراء على وجه الأمير أندرو؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مشهد فاجأ الجميع.. ما سبب الكدمة الحمراء على وجه الأمير أندرو؟

الأمير أندرو
الأمير أندرو
أحمد أيمن

أثارت علامة حمراء ظهرت على وجه الأمير أندرو خلال ظهوره الأخير في مناسبة عامة بالمملكة المتحدة، موجة من التساؤلات والتكهنات؛ بعدما التقطت عدسات المصورين أثرًا واضحًا يشبه الكدمة أو الاحمرار على جانب وجهه، ما دفع العديد من المتابعين إلى التساؤل حول سبب هذه العلامة المفاجئة.

وجاء ظهور الأمير أندرو، خلال مشاركته في فعالية رسمية ضمن أنشطة العائلة المالكة البريطانية، حيث لفتت العلامة الحمراء الأنظار سريعًا، وانتشرت الصور على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ما سبب كدمة الأمير أندرو؟

مع تزايد الاهتمام بالأمر، بدأت تفسيرات مختلفة تتداول بشأن طبيعة هذه العلامة، وما إذا كانت ناتجة عن إصابة بسيطة أو إجراء طبي أو سبب آخر.

وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي فوري من ممثلي الأمير أندرو بشأن الأمر؛ رجحت بعض التقارير أن يكون الاحمرار مرتبطًا بإجراء علاجي أو تجميلي بسيط، خاصة أن مثل هذه العلامات قد تظهر مؤقتًا بعد بعض العلاجات الجلدية الشائعة. 

ورجح البعض أن الكدمة قد تكون مرتبطة بالواقعة الأمنية التي حدثت قبل أسابيع قرب مقر إقامته، حيث اتُّهم رجل بتهديده أثناء وجوده في محيط ساندرينجهام.

كما أشار آخرون إلى احتمال تعرضه لاحتكاك أو إصابة طفيفة قبل المناسبة العامة التي حضرها.
 

ما الحالة الصحية للأمير أندرو؟

أدى غياب التوضيح الرسمي إلى اتساع دائرة التكهنات، إذ حاول كثيرون تحليل الصور ومقاطع الفيديو المتداولة لمعرفة طبيعة العلامة، إلا أن خبراء أشاروا إلى صعوبة التوصل إلى استنتاجات دقيقة اعتمادًا على الصور فقط، مؤكدين أن الإضاءة وزوايا التصوير قد تجعل بعض العلامات الجلدية تبدو أكثر وضوحًا مما هي عليه في الواقع.

ويأتي هذا الاهتمام الإعلامي؛ في ظل استمرار متابعة تحركات الأمير أندرو من قبل الصحافة البريطانية والعالمية، حيث يحظى ظهوره العلني بمتابعة واسعة، خاصة بعد تراجع مشاركاته الرسمية خلال السنوات الأخيرة. 

ورغم الضجة التي أثيرت حول العلامة الحمراء، لم تظهر أي مؤشرات على وجود مشكلة صحية خطيرة، كما بدا الأمير أندرو في حالة جيدة أثناء مشاركته في الفعالية، حيث واصل نشاطه بصورة طبيعية.

ويعيش أندرو بعيداً عن الحياة العامة منذ سنوات، بعد تنحيه عن مهامه الملكية عام 2019 على خلفية ارتباط اسمه بقضية رجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين، وهي اتهامات ينفي أندرو ارتكاب أي مخالفات بشأنها.

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