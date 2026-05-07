الشرطة البريطانية : اعتقال شخص هدد الأمير أندرو

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل بعد أن زُعم أنه هدد الأمير أندرو السابق بالقرب من مقر إقامته يوم الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة التلجراف يوم الخميس.

وقالت الشرطة البريطانية إنها تلقت بلاغًا عن رجل يتصرف بطريقة مريبة في قرية وولفرتون، شرق إنجلترا ولم تذكر الشرطة اسم أندرو ماونتباتن-ويندسور في بيانها.

وجاء في بيان الشرطة: "حضر الضباط إلى الموقع، وأُلقي القبض على الرجل للاشتباه في ارتكابه جريمة إخلال بالنظام العام وحيازة سلاح هجومي" ولا يزال الرجل رهن الاحتجاز.

وذكر تقرير التلجراف، الذي استند إلى مصدر لم يُكشف عن اسمه، أن رجلاً ملثمًا اقترب من ماونتباتن-ويندسور، الشقيق الأصغر للملك تشارلز، وصرخ في وجهه.

كان ماونتباتن-ويندسور يُنزه كلابه في ذلك الوقت، وغادر في سيارته الخاصة برفقة أحد أفراد حراسته، وفقًا للتقرير.

جُرِّد ماونتباتن-ويندسور من ألقابه العام الماضي من قِبَل تشارلز، وأُلقي القبض عليه في فبراير للاشتباه في تسريبه وثائق حكومية إلى المجرم الجنسي الأمريكي الراحل جيفري إبستين.

ونفى ماونتباتن-ويندسور ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بإبستين، وأعرب عن أسفه لصداقتهما.