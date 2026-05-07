انتخاب محمد العريمي عضواً لتنفيذية الاتحاد الدولي للصحفيين

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للصحفيين “الكونجرس“ المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية، عضوًا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين للمرة الثانية بـ ( 177 ) صوتاً من أصل 273 صوتاً للنقابات والجمعيات والاتحادات المشاركة من دول العالم؛ وذلك خلال أعمال المؤتمر المئوي الذي يجمع ممثلين عن دول العالم .

وذكرت جمعية الصحفيين العمانية في بيان اليوم الخميس أن هذا الانتخاب يأتى ضمن اجتماعات الكونجرس الثاني والثلاثين للاتحاد، الذي عقد خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026، ويتضمن انتخاب الهيئات القيادية ومناقشة قضايا حرية الصحافة ومستقبل المهنة عالميًا .

ويُمثل حصول جمعية الصحفيين العمانية على هذه العضوية تأكيدًا على الحضور العُماني المتميز في المحافل الإعلامية الدولية، ودور الجمعية التي استطاعت بفاعليتها الدولية من الاستمرار في هذا المنصب من خلال العمل الصحفي وتعزيز التعاون مع المنظمات المهنية العالمية.

يشار الى ان زولينا لاينز من البيرو فازت برئاسة الاتحاد الدولي للصحفيين وناصر أبو بكر من فلسطين بمنصب النائب الاول ، والتونسي زياد دبار بمنصب نائب الرئيس وجنيفر مورياو من كندا أيضا بمنصب نائب الرئيس ورفائيل لوروسو من ايطاليا أميناً عاماً للصندوق .

وفي انتخابات المكتب التنفيذي.. تم اختيار 16 مرشحا من بين 28 مترشحا تقدموا لشغل منصب عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي؛ حيث حصلت البرازيلية سميرة دي كاسترو على أعلى الأصوات بـ 185 صوتا ، والأمريكي جون سشولس 184 صوتا والاسترالي آدم بورتلي 177 صوتا و العماني الدكتور / محمد العريمي 177 صوتا والكاميرونية ماريون اوبام 186 صوتا، والألماني جاشيم كريبيش 177 صوتا واليونانية ماريا انطونيدو 153 صوتا والانجولية ماريا لويسا 154 صوتا والاندونيسي جروه ريانتو 158 صوتا والايرلندي لارا ديفسون 152 صوتا والكولومبية ادريانا هيرتادو 163 صوتا والفرنسية مالين جيررادو 142 صوتا ووالارجنتية كارلا جودينسي 136 صوتا والكوري بارك جونك 120 صوتا والبحريني راشد الحمر 122 صوتا والسعودي عضوان الأحمري 137 صوتاً.