توجو تستضيف منتدى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA مايو الجاري

تستضيف العاصمة التوجولية لومي، فعاليات المنتدى الرئيسي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) "BIASHARA Africa" بياشارا أفريقيا 2026، في الفترة من 18 إلى 20 مايو 2026، في قصر المؤتمرات في لومي، بتوجو.

ويركز الحدث على "تمكين التحول الاقتصادي في أفريقيا من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية"، حيث يجمع أكثر من 1500 مشارك، بمن فيهم قادة ومستثمرون، لتعزيز التجارة البينية الأفريقية والتصنيع والتعاون اللوجستي.

ومع اقتراب هذا الحدث؛ أطلق في فريتاون بسيراليون برنامج “تقييم وبناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة”، في خطوة تعكس تحول أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) من مرحلة الحوار إلى التنفيذ العملي، عبر تمكين الشركات الأفريقية من الأدوات اللازمة للتوسع في التجارة عبر الحدود.

ويأتي البرنامج في إطار مبادرة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التابعة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث يعتمد على نهج دقيق قائم على الأدلة، من خلال تقييم أوضاع الشركات ومؤسسات دعم الأعمال، بهدف تحديد التحديات، وسد فجوات الجاهزية التصديرية، وتقديم دعم عملي موجه للأسواق.

وأكدت الأمانة - في بيان، اليوم- أن المبادرة تركز كذلك على تعزيز القدرات المؤسسية، من خلال نموذج “تدريب المدربين”، بما يرسخ دور مؤسسات دعم الأعمال كعنصر محوري في تحويل فرص منطقة التجارة الحرة القارية إلى نتائج تجارية ملموسة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويُنفذ البرنامج بالشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز التجارة الدولية، إلى جانب مرفق الدعم الفني للاتحاد الأوروبي، في إطار جهود مشتركة لبناء قاعدة من الشركات الأفريقية القادرة على التصدير.

ويُسهم البرنامج في تكوين خط إمداد متكامل من الشركات الجاهزة للتصدير، بما يدعم زيادة حجم التجارة البينية داخل القارة وتعزيز التكامل الاقتصادي.

ومع اقتراب انعقاد "BIASHARA Africa" بياشارا أفريقيا 2026، تتزايد أهمية مثل هذه المبادرات في تمهيد الطريق أمام انتقال الشركات الصغيرة والمتوسطة من مرحلة بناء القدرات إلى الانخراط الفعلي في التجارة والاستثمار، وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الأفريقية.