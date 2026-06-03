ستارمر: بريطانيا تسعى جاهدة للتوصل إلى حل سريع ودائم للنزاع في الشرق الأوسط

بحث رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، سلسلة من القضايا منها النزاع في الشرق الأوسط والاقتصاد والهجرة خلال اجتماعه مع رئيس غانا جون دراماني ماهاما في مقر رئاسة الوزراء البريطانية.

وبحسب بيان أصدرته الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، رحب ستارمر بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين المملكة المتحدة وغانا في لندن هذا الأسبوع، التي تُمثل فرصا جديدة واعدة للنمو الاقتصادي المتبادل، وللعمال والشركات في كلا البلدين.

وناقش الزعيمان الشراكة القوية بين المملكة المتحدة وغانا في مجال الهجرة، وأكد رئيس الوزراء البريطاني حرصه على تعزيز هذه الشراكة.

وفيما يتعلق بالأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي، أوضح ستارمر أن المملكة المتحدة تسعى جاهدة للتوصل إلى حل سريع ودائم للنزاع في الشرق الأوسط، وأنه من الضروري ضمان إعادة فتح مضيق هرمز بشكل دائم.