عمرو دياب يلتقي جمهوره بحفل جديد في «يلا ساحل»

يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي جديد يوم 7 أغسطس على مسرح U Arena، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «يلا ساحل»، في واحدة من أبرز حفلات موسم الصيف.

ويأتي الحفل بالتزامن مع استمرار الهضبة في الترويج لألبومه الجديد «حبيتك»، بعدما طرح عبر حساباته الرسمية مقطعًا تشويقيًا قصيرًا من إحدى أغنيات الألبوم، في أول ظهور دعائي للعمل المنتظر.

وظهر عمرو دياب في البرومو بإطلالة صيفية مرتديًا نظارة شمسية، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن حماسهم لطرح الألبوم خلال الفترة المقبلة.

وكان الهضبة قد انتهى مؤخرًا من تسجيل جميع أغنيات «حبيتك»، تمهيدًا لطرحه رسميًا، ليواصل حضوره المعتاد في سباق الإصدارات الغنائية خلال موسم الصيف.

عمرو دياب

تصدر النجم الكبير عمرو دياب التريند عقب طرح البوستر الرسمي ومقطع قصير من أحدى أغنيات ألبومه الجديد "حبيتك".

وأصبح عمرو دياب حديث مواقع التواصل الاجتماعي واحتل صدارة موقع x بالتزامن مع ظهور لافت بإطلالة شبابية جديدة أثارت تفاعلاً واسعاً بين جمهوره.

وظهر الهضبة في صورة البرومو بلوك جديد وإطلاله صيفية جذابة مع نظارات شمسية .

وتفاعل جمهور الهضبة مع المقطع القصير الذي اعتبره الجمهور إعلانا عن قرب طرح ألبومه المرتقب.

وكان الهضبة قد انتهى من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد مؤخرًا استعدادا لطرحه قريبًا، ليؤكد كعادته سيطرته على موسم الصيف الغنائي.

يذكر أن آخر ألبومات الهضبة كان الصيف الماضي بعنوان "ابتدينا" وحقق أعلى نسب استماع لألبوم عربي عبر مختلف المنصات الموسيقية.