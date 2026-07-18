أمين مجلس التعاون الخليجي: استهداف إيران للمنشآت المدنية انتهاك خطير للقانون الدولي

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا أن استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ويستوجب المساءلة الدولية.

وقال البديوي، في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون، إن الهجمات الإيرانية استهدفت منشآت مدنية وبنى تحتية في الدول الثلاث، وأسفرت عن إصابة عدد من العاملين المدنيين في دولة الكويت، وفقا لما جاء عبر القاهرة الإخبارية.

وأكد أن ما أقدمت عليه إيران يمثل تصعيدًا بالغ الخطورة وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية يرقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية، لما ينطوي عليه من انتهاك صارخ للأعراف والمواثيق الدولية، وإسهام في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على وقوف دول المجلس صفًا واحدًا إلى جانب مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في دولة الكويت، مؤكداً تضامن مجلس التعاون مع الدول المتضررة في مواجهة هذه الاعتداءات.