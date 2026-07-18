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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد انتقاله لـ لودوجوريتس.. فيريرا يوجه رسالة خاصة لـ حسام عبد المجيد | خاص

حسام عبد المجيد ويانيك فيريرا
حسام عبد المجيد ويانيك فيريرا
مجدي سلامة

وجه البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، رسالة للاعبه السابق حسام عبد المجيد، بعد إعلان رحيله رسميًا إلى لودوجوريتس البلغاري.

وقال يانيك فيريرا، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”: “أنا سعيدٌ لأجله، إنه لاعبٌ محترفٌ للغاية ويستحق هذه الفرصة في أوروبا”.

وكان موقع صدى البلد انفرد أمس باجتياز حسام عبد المجيد للفحص الطبي، قبل اتمام انتقاله رسميًا إلى لودوجوريتس البغاري قادمًا من الزمالك… التفاصيل من هنا

رحيل حسام عبد المجيد


أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، وبالتنسيق مع جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، الموافقة على احتراف حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، في صفوف نادي لودوجوريتس البلغاري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاءت الموافقة عقب الاتفاق بين الناديين على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بانتقال اللاعب.

ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص الشكر والتقدير إلى حسام عبد المجيد على ما قدمه من عطاء وجهد بقميص الفريق طوال الفترة الماضية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في تجربته الاحترافية الجديدة، وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال مسيرته الكروية.

الزمالك يانيك فيريرا لودوجوريتس

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