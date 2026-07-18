هشام إبراهيم : الخبرات المصرية تفتح آفاقًا جديدة للتنمية والاستثمار في أفريقيا

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتنزانيا تشهد طفرة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، في ظل تنامي حجم التعاون والاستثمارات المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى أن العديد من الدول العربية والأفريقية أصبحت تبحث عن الاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية وتعزيز قدراتها الاقتصادية.

إمكانيات وخبرات واسعة

وأوضح هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة الحياة، أن الشركات المصرية، سواء التابعة للدولة أو القطاع الخاص، تمتلك إمكانيات وخبرات واسعة تؤهلها للمشاركة بفاعلية في تنفيذ مشروعات كبرى داخل القارة الأفريقية، بما يدعم مسارات التنمية ويعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة.

تطوير البنية التحتية

وأشار إلى أن التجربة المصرية خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية أصبحت نموذجًا مهمًا يمكن الاستفادة منه أفريقيًا، خاصة بعد تنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات الطرق، والطاقة، والنقل، والمرافق، وغيرها من القطاعات التي تمثل أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز فرص التوسع الاستثماري

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار أن النجاحات التي حققتها مصر في هذه المجالات تسهم في تعزيز فرص التوسع الاستثماري داخل الأسواق الأفريقية، في ظل توجه العديد من دول القارة نحو تحسين مستوى الخدمات ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

تزايد الحاجة إلى الخبرات الفنية

وأكد أن التعاون المصري الأفريقي يحمل فرصًا واعدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تزايد الحاجة إلى الخبرات الفنية والاستثمارية القادرة على دعم خطط التنمية، وهو ما يمنح الشركات المصرية دورًا محوريًا في بناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد مع دول القارة.