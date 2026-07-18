فرج عامر: الأهلي يطلب 60 مليون جنيه للاستغناء عن شكري

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن النادي الأهلي حدد 60 مليون جنيه للموافقة على انتقال محمد شكري، ظهير الفريق، إلى البنك الأهلي، وهو نفس المقابل المالي الذي دفعه البنك الأهلي للحصول على خدمات أحمد الجزار.

الأهلي

وأضاف عامر، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن مسؤولي البنك الأهلي التزموا الصمت، خاصة أن الجزار لم يشارك في أي دقيقة بالدوري منذ انتقاله إلى الأهلي، مشيرًا إلى أن هناك أنباء تؤكد أن الأهلي لا يمانع رحيل محمد شكري إلى المصري، لكنه في الوقت نفسه يرفض عرض النادي البورسعيدي البالغ 9 ملايين جنيه.

وأشاد فرج عامر بإمكانات محمد شكري، مؤكدًا أنه من أفضل الأظهرة اليسرى في مصر، ويتميز بإجادة تنفيذ الكرات الثابتة والتسديد على المرمى، إلا أن سوء الحظ والإصابات أثرا على مسيرته، لافتًا إلى أن أفضل مواسمه كان مع سموحة عندما خرج معارًا من الأهلي وقدم مستويات مميزة.