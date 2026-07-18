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ليبيا تدخل سباق استضافة كأس الأمم الإفريقية.. تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليبيا تدخل سباق استضافة كأس الأمم الإفريقية.. تفاصيل

كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا
حسام الحارتي

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم تقدمه رسميًا بملف؛ لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية في إحدى نسخ 2028 أو 2032 أو 2036، في خطوة تعكس طموح ليبيا لاستضافة أكبر بطولة كروية في القارة.

ونقل موقع "ليبيا 24" أن الاتحاد الليبي لكرة القدم أرسل خطابا رسميا إلى "كاف" عبَّر خلاله عن رغبته في احتضان البطولة الأفريقية، مؤكدا أن الملف الليبي سيدخل المرحلة الأولى من مسار الترشح الرسمي للاستضافة.

وقال رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد المولى المغربي، في تصريحات صحفية نقلها “ليبيا 24”، إن الخطاب الموجه إلى الاتحاد الأفريقي يمثل الخطوة الأولى في طريق المنافسة على تنظيم البطولة.

وأوضح المغربي أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد ملف استضافة متكامل يتماشى مع الشروط والمعايير التي يحددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مشددا على أن الملف سيشمل مختلف الجوانب التنظيمية والفنية المطلوبة لإنجاح الحدث القاري.

وأضاف أن الملف الليبي سيضم تفاصيل مرتبطة بجاهزية الملاعب، ومرافق التدريب، والبنية التحتية، إلى جانب خدمات الإقامة، ووسائل النقل، وغيرها من المتطلبات اللوجستية التي يفرضها "كاف" على الدول الراغبة في استضافة كأس الأمم الأفريقية.

الاتحاد الليبي لكرة القدم بطولة كأس الأمم الأفريقية بطولة كروية في القارة الاتحاد الليبي

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