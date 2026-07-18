أسعار السلع اليوم .. الشاي يقفز 12 جنيهًا وكرتونة البيض تتراجع إلى 101 جنيه

شهدت أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية اليوم السبت 18 يوليو 2026، تباينًا ملحوظًا، إذ سجل الشاي أكبر زيادة بقيمة 12.13 جنيهًا للكيلو، بينما تراجعت أسعار كرتونة البيض بنحو 2.15 جنيه، مع انخفاضات أخرى طالت الزيوت والعدس، في حين استقرت أسعار عدد من السلع الأساسية.

أسعار البيض اليوم

تراجع سعر كرتونة البيض إلى 101.25 جنيه، بانخفاض 2.15 جنيه.

استقرار سعر البيضة البيضاء عند 4.31 جنيه.

استقرار سعر البيضة الحمراء عند 4.40 جنيه.

ارتفاع سعر كرتونة البيض البلدي إلى 124.88 جنيه، بزيادة 5.07 جنيهات.

استقرار سعر البيضة البلدي عند 5.11 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

تراجع سعر العدس المعبأ (صحيح) إلى 65.21 جنيه، بانخفاض 4.53 جنيه.

تراجع سعر المكرونة المعبأة (400 جرام) إلى 22.83 جنيه، بانخفاض 5.02 جنيهات.

تراجع سعر كرتونة البيض إلى 101.25 جنيه، بانخفاض 2.15 جنيه.

استقرار سعر زيت عباد الشمس عند 102.01 جنيه.

استقرار سعر زيت عباد الشمس عند 101.98 جنيه.

استقرار سعر زيت الذرة عند 121.79 جنيه.

استقرار سعر الأرز المعبأ عند 35.03 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

ارتفاع سعر الشاي إلى 251.56 جنيه للكيلو، بزيادة 12.13 جنيهًا.

ارتفاع سعر كرتونة البيض البلدي إلى 124.88 جنيه، بزيادة 5.07 جنيهات.

ارتفاع سعر شاي ليبتون 40 جرامًا إلى 20.48 جنيه، بزيادة 2.83 جنيه.

ارتفاع سعر الفول المعبأ إلى 64.80 جنيه، بزيادة 2.54 جنيه.

ارتفاع سعر الدقيق المعبأ إلى 27.80 جنيه، بزيادة 2.20 جنيه.

ارتفاع سعر الفول المعبأ (مجروش) إلى 65.43 جنيه، بزيادة 2.01 جنيه.

ارتفاع سعر السكر المعبأ إلى 36.24 جنيه، بزيادة 1.34 جنيه.

ارتفاع سعر المكرونة المعبأة (كيلو) إلى 29.03 جنيه، بزيادة 1.18 جنيه.

استقرار سعر العدس المعبأ (69.91 جنيه).

استقرار سعر العدس الأصفر المعبأ عند 69.51 جنيه.

استقرار سعر المكرونة السائبة عند 26.39 جنيه.

استقرار سعر شاي العروسة 40 جرامًا عند 11.31 جنيه.