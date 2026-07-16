أسعار السلع الغذائية اليوم.. ارتفاع البيض بأكثر من 5 جنيهات وتراجع المكرونة والعدس

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية، اليوم الخميس 16 يوليو 2026، تحركات متباينة، حيث ارتفعت أسعار البيض وزيت الذرة، مقابل انخفاض أسعار المكرونة والعدس وزيت عباد الشمس، فيما استقرت أسعار عدد من السلع الأساسية الأخرى، وفقًا لآخر البيانات الرسمية.



وتعكس التحركات المحدودة استمرار حالة الاستقرار النسبي في الأسواق، مع تغيرات طفيفة طالت عددًا من السلع الأكثر استهلاكًا لدى المواطنين.



ارتفاع البيض



سجلت أسعار البيض ارتفاعًا ملحوظًا، إذ زاد سعر كرتونة البيض بنحو 5.21 جنيهات ليصل إلى 108.17 جنيه.

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كما ارتفع سعر البيضة البيضاء إلى 4.39 جنيه بزيادة 0.18 جنيه، فيما سجلت البيضة الحمراء 4.47 جنيه بعد ارتفاع بالقيمة نفسها.



في المقابل، استقر سعر كرتونة البيض البلدي عند 119.54 جنيه، بينما بلغ سعر البيضة البلدي 4.98 جنيه دون تغيير.



تراجع السلع



شهدت بعض السلع الغذائية انخفاضات متفاوتة، حيث تراجع سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام بنحو 5 جنيهات ليصل إلى 23.14 جنيه.



كما انخفض سعر العدس المعبأ (صحيح) بمقدار 5.88 جنيه ليسجل 63.09 جنيهًا للكيلو، فيما تراجع سعر زيت عباد الشمس إلى 98.32 جنيه للتر بعد انخفاض 1.94 جنيه.

وسجل زيت الذرة الزيادة الوحيدة بين الزيوت، مرتفعًا بقيمة 1.77 جنيه ليصل إلى 121.16 جنيه للتر.



سلع مستقرة



حافظت مجموعة من السلع الأساسية على مستوياتها السعرية دون تغيير، إذ استقر سعر الأرز المعبأ عند 34.93 جنيهًا للكيلو، والفول المعبأ عند 62.16 جنيهًا.



كما استقر سعر الدقيق المعبأ عند 26.86 جنيهًا للكيلو، بينما سجل السكر المعبأ 35.73 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر المكرونة المعبأة وزن كيلو 28.03 جنيهًا، فيما سجلت المكرونة السائبة 26.08 جنيهًا للكيلو.



البقوليات والشاي



استقرت أسعار عدد من البقوليات والمشروبات، حيث سجل العدس المعبأ (صحيح) 69.11 جنيهًا للكيلو، والفول المجروش 62.90 جنيهًا.



كما بلغ سعر العدس الأصفر المعبأ 68.74 جنيهًا للكيلو، وسجل زيت عباد الشمس (الصنف الآخر) 100.51 جنيه للتر.

وفي قطاع المشروبات، استقر سعر شاي العروسة وزن 40 جرامًا عند 11.05 جنيهًا، بينما بلغ سعر شاي ليبتون وزن 40 جرامًا 17.34 جنيهًا، وسجل سعر الشاي السائب 244.76 جنيهًا للكيلو، مع استمرار استقرار الأسعار في الأسواق.