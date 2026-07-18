أسعار السمك اليوم .. البلطي يواصل الارتفاع والجمبري الممتاز يتراجع 64 جنيهًا

شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت حالة من التباين، مع استمرار ارتفاع أسعار البلطي بمختلف أنواعه، بينما سجل الجمبري أكبر موجة تراجع، إذ انخفض سعر الجمبري الممتاز بنحو 64 جنيهًا للكيلو، كما تراجع الجمبري الوسط 26 جنيهًا، في الوقت الذي ارتفع فيه البلطي الأسواني والبلطي الممتاز والبلطي الصغير، وفقًا لآخر البيانات الرسمية.

أسعار السمك البلطي اليوم

ارتفع سعر البلطي الممتاز إلى 108.75 جنيه للكيلو، بزيادة 4.80 جنيه.

ارتفع سعر البلطي الصغير إلى 75.95 جنيه للكيلو، بزيادة 5.54 جنيه.

ارتفع سعر البلطي الأسواني إلى 100.67 جنيه للكيلو، بزيادة 6.27 جنيه.

تراجع سعر فيليه البلطي إلى 172.31 جنيه للكيلو، بانخفاض 21.11 جنيه.

تراجع سعر قشر البياض إلى 170.86 جنيه للكيلو، بانخفاض 5.85 جنيه.

أسعار الجمبري اليوم

تراجع سعر الجمبري الممتاز إلى 482.58 جنيه للكيلو، بانخفاض 63.84 جنيه.

تراجع سعر الجمبري الوسط إلى 387.94 جنيه للكيلو، بانخفاض 26.32 جنيه.

تراجع سعر الجمبري الصغير إلى 273.64 جنيه للكيلو، بانخفاض 8.53 جنيه.

استقر سعر الجمبري الجامبو عند 637.59 جنيه للكيلو.

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم

تراجع سعر الوقار إلى 274.17 جنيه للكيلو، بانخفاض 41.54 جنيه.

تراجع سعر البربوني المتوسط إلى 153.75 جنيه للكيلو، بانخفاض 30.50 جنيه.

تراجع سعر الجمبري الممتاز إلى 482.58 جنيه للكيلو، بانخفاض 63.84 جنيه.

تراجع سعر الجمبري الوسط إلى 387.94 جنيه للكيلو، بانخفاض 26.32 جنيه.

تراجع سعر البربوني الممتاز إلى 203.10 جنيه للكيلو، بانخفاض 25.23 جنيه.

تراجع سعر فيليه البلطي إلى 172.31 جنيه للكيلو، بانخفاض 21.11 جنيه.

تراجع سعر القاروص إلى 273.60 جنيه للكيلو، بانخفاض 16.40 جنيه.

تراجع سعر المرجان الوسط إلى 140.97 جنيه للكيلو، بانخفاض 12.36 جنيه.

تراجع سعر الثعابين إلى 352.73 جنيه للكيلو، بانخفاض 10.33 جنيه.

تراجع سعر الماكريل المجمد إلى 165.43 جنيه للكيلو، بانخفاض 8.43 جنيه.

تراجع سعر الجمبري الصغير إلى 273.64 جنيه للكيلو، بانخفاض 8.53 جنيه.

تراجع سعر مكرونة خليجي إلى 119.20 جنيه للكيلو، بانخفاض 9.04 جنيه.

تراجع سعر مكرونة سويسي إلى 127.58 جنيه للكيلو، بانخفاض 7.65 جنيه.

تراجع سعر المرجان الممتاز إلى 182.50 جنيه للكيلو، بانخفاض 6.06 جنيه.

تراجع سعر حدادي إلى 91.25 جنيه للكيلو، بانخفاض 6.25 جنيه.

تراجع سعر قشر البياض إلى 170.86 جنيه للكيلو، بانخفاض 5.85 جنيه.

تراجع سعر الكابوريا إلى 171.55 جنيه للكيلو، بانخفاض 4.43 جنيه.

تراجع سعر السمك إلى 156.90 جنيه للكيلو، بانخفاض 3.88 جنيه.

تراجع سعر بياض ممتاز إلى 160 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 3.59 جنيه.

تراجع سعر شعور إلى 220 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 2.22 جنيه.

استقر سعر السردين المجمد عند 115.37 جنيه للكيلو.

استقر سعر الموزة عند 118.89 جنيه للكيلو.

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم

ارتفع سعر السبيط إلى 365.33 جنيه للكيلو، بزيادة 17.33 جنيه.

ارتفع سعر البلطي الأسواني إلى 100.67 جنيه للكيلو، بزيادة 6.27 جنيه.

ارتفع سعر البلطي الصغير إلى 75.95 جنيه للكيلو، بزيادة 5.54 جنيه.

ارتفع سعر موسى إلى 313.26 جنيه للكيلو، بزيادة 5.10 جنيه.

ارتفع سعر البلطي الممتاز إلى 108.75 جنيه للكيلو، بزيادة 4.80 جنيه.

ارتفع سعر القرش إلى 123.21 جنيه للكيلو، بزيادة 3.59 جنيه.