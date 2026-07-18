قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارب الـ 800 حصان.. مازيراتي جران كابريو Folgore لمحبي السوبر كارز
اللواء هشام الحلبي: مخطط لإجراء مواجهة بين إيران والدول العربية وخروج أمريكا وإسرائيل من المشهد
اللي جاي خطير.. أحمد موسى: أمريكا لها مصلحة كبيرة في استمرار الحرب على إيران
البيطريين: تحصين وتعقيم الكلاب الضالة قبل إعادة إطلاقها لحماية المواطنين
رونالدينيو: قوة الأرجنتين لا تكمن في ميسي وحده.. وهذا سر وصولها لنهائي كأس العالم
أحمد موسى: إيران بتجهز نفسها لحرب طويلة مع أمريكا
مع كلمة المرشد الإيراني .. بلاغ عن حادث سفينة قبالة سواحل الدقم في عُمان
عقوبتها قد تصل للإعدام.. إيران توجه اتهامات بحق رضا بهلوي و300 صحفي
مواجهة أمريكية إيرانية.. ضربات متبادلة بين واشنطن وطهران والخليج يدفع الثمن
أحمد موسى: ترامب يجهز لهجوم بري على إيران.. وطهران تواصل اعتداءاتها على الأشقاء العرب
زلزال في واشنطن.. أيباك تعاقب 20 نائبا ديمقراطيا بعد التصويت ضد تمويل إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار السمك اليوم .. البلطي يواصل الارتفاع والجمبري الممتاز يتراجع 64 جنيهًا

اسعار الأسماك اليوم
اسعار الأسماك اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت حالة من التباين، مع استمرار ارتفاع أسعار البلطي بمختلف أنواعه، بينما سجل الجمبري أكبر موجة تراجع، إذ انخفض سعر الجمبري الممتاز بنحو 64 جنيهًا للكيلو، كما تراجع الجمبري الوسط 26 جنيهًا، في الوقت الذي ارتفع فيه البلطي الأسواني والبلطي الممتاز والبلطي الصغير، وفقًا لآخر البيانات الرسمية.

أسعار السمك البلطي اليوم

ارتفع سعر البلطي الممتاز إلى 108.75 جنيه للكيلو، بزيادة 4.80 جنيه.

ارتفع سعر البلطي الصغير إلى 75.95 جنيه للكيلو، بزيادة 5.54 جنيه.

البلطي

ارتفع سعر البلطي الأسواني إلى 100.67 جنيه للكيلو، بزيادة 6.27 جنيه.

تراجع سعر فيليه البلطي إلى 172.31 جنيه للكيلو، بانخفاض 21.11 جنيه.

تراجع سعر قشر البياض إلى 170.86 جنيه للكيلو، بانخفاض 5.85 جنيه.

أسعار الجمبري اليوم

تراجع سعر الجمبري الممتاز إلى 482.58 جنيه للكيلو، بانخفاض 63.84 جنيه.

تراجع سعر الجمبري الوسط إلى 387.94 جنيه للكيلو، بانخفاض 26.32 جنيه.

تراجع سعر الجمبري الصغير إلى 273.64 جنيه للكيلو، بانخفاض 8.53 جنيه.

الجمبري

استقر سعر الجمبري الجامبو عند 637.59 جنيه للكيلو.

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم

تراجع سعر الوقار إلى 274.17 جنيه للكيلو، بانخفاض 41.54 جنيه.

تراجع سعر البربوني المتوسط إلى 153.75 جنيه للكيلو، بانخفاض 30.50 جنيه.

تراجع سعر الجمبري الممتاز إلى 482.58 جنيه للكيلو، بانخفاض 63.84 جنيه.

تراجع سعر الجمبري الوسط إلى 387.94 جنيه للكيلو، بانخفاض 26.32 جنيه.

تراجع سعر البربوني الممتاز إلى 203.10 جنيه للكيلو، بانخفاض 25.23 جنيه.

تراجع سعر فيليه البلطي إلى 172.31 جنيه للكيلو، بانخفاض 21.11 جنيه.

تراجع سعر القاروص إلى 273.60 جنيه للكيلو، بانخفاض 16.40 جنيه.

اسعار السمك والجمبري

تراجع سعر المرجان الوسط إلى 140.97 جنيه للكيلو، بانخفاض 12.36 جنيه.

تراجع سعر الثعابين إلى 352.73 جنيه للكيلو، بانخفاض 10.33 جنيه.

تراجع سعر الماكريل المجمد إلى 165.43 جنيه للكيلو، بانخفاض 8.43 جنيه.

تراجع سعر الجمبري الصغير إلى 273.64 جنيه للكيلو، بانخفاض 8.53 جنيه.

تراجع سعر مكرونة خليجي إلى 119.20 جنيه للكيلو، بانخفاض 9.04 جنيه.

تراجع سعر مكرونة سويسي إلى 127.58 جنيه للكيلو، بانخفاض 7.65 جنيه.

تراجع سعر المرجان الممتاز إلى 182.50 جنيه للكيلو، بانخفاض 6.06 جنيه.

تراجع سعر حدادي إلى 91.25 جنيه للكيلو، بانخفاض 6.25 جنيه.

تراجع سعر قشر البياض إلى 170.86 جنيه للكيلو، بانخفاض 5.85 جنيه.

تراجع سعر الكابوريا إلى 171.55 جنيه للكيلو، بانخفاض 4.43 جنيه.

تراجع سعر السمك إلى 156.90 جنيه للكيلو، بانخفاض 3.88 جنيه.

تراجع سعر بياض ممتاز إلى 160 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 3.59 جنيه.

تراجع سعر شعور إلى 220 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 2.22 جنيه.

استقر سعر السردين المجمد عند 115.37 جنيه للكيلو.

استقر سعر الموزة عند 118.89 جنيه للكيلو.

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم

ارتفع سعر السبيط إلى 365.33 جنيه للكيلو، بزيادة 17.33 جنيه.

ارتفع سعر البلطي الأسواني إلى 100.67 جنيه للكيلو، بزيادة 6.27 جنيه.

ارتفع سعر البلطي الصغير إلى 75.95 جنيه للكيلو، بزيادة 5.54 جنيه.

ارتفع سعر موسى إلى 313.26 جنيه للكيلو، بزيادة 5.10 جنيه.

ارتفع سعر البلطي الممتاز إلى 108.75 جنيه للكيلو، بزيادة 4.80 جنيه.

ارتفع سعر القرش إلى 123.21 جنيه للكيلو، بزيادة 3.59 جنيه.

اسعار الأسماك اليوم سعر كيلو السمك البلطي اليوم سعر كيلو الجمبري اليوم فيليه البلطي أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد تراجعه أكثر من 1800 جنيه

أسعار الدواجن

انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. كم وصل سعر الكيلو؟

صلاح وشوبير

ودارت الأيام.. الطفل مصطفى شوبير يشهد زفاف محمد صلاح.. والأخير يحضر عقد قران أوفا

الشاب والتريلا

مأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يودع الحياة داخلها

محمد صلاح

بعد ارتباط اسمه بهم.. بشكتاش يصدر بيانًا رسميًا بشأن التعاقد مع محمد صلاح

استعلام عن القضايا المرفوعة ضدك

وداعاً لطوابير المحاكم.. كيفية الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدك أون لاين

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 والمواد التي انتهى تصحيحها بالكنترولات|تفاصيل عاجلة

احمد العوضي والفتاة

بلف وراه بقالي سنين.. صاحبة فيديو أحمد العوضي تكشف سر ملاحقته في السينما

ترشيحاتنا

الكلاب الضالة

أحمد البنداري: 60% من الأمراض البشرية مرتبطة بالحيوانات.. ومنظومة متكاملة لحل أزمة الكلاب الضالة

مصر وتنزانيا

خبير : العلاقات المصرية التنزانية تستند إلى تاريخ مشترك وشراكة تنموية تمتد إلى المستقبل

الرئيس السيسي

رمضان قرني : زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تعزز الشراكة المصرية الأفريقية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون

بالصور

أحدث 5 سيارات كهربائية في السوق المصري ‏

أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية

بلوك كاجوال وتنورة قصيرة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور

ساندي
ساندي
ساندي

حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط إلى الشوارع بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

المروحة أم التكييف؟ أيهما أفضل للنوم في الأجواء شديدة الرطوبة؟

أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟
أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟
أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟

فيديو

ياسر الطوبجي

من الصدفة إلى التعافي .. ياسر الطوبجي يحكي تفاصيل إصابته بالورم ورحلة الشفاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد