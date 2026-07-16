استقرار أسعار الأسماك اليوم.. البلطي يبدأ من 73 جنيهًا والجمبري يقترب من 500 جنيه

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الخميس 16 يوليو 2026، مع تحركات محدودة في عدد من الأصناف، بينما حافظ البلطي، الأكثر طلبًا في الأسواق المصرية، على مستوياته السعرية، في الوقت الذي سجلت فيه بعض أنواع الجمبري والأسماك الفاخرة تراجعات طفيفة.

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ويأتي استقرار الأسعار بالتزامن مع توازن نسبي بين حجم المعروض والطلب داخل الأسواق، ما ساهم في الحد من التقلبات الحادة التي شهدتها بعض الأصناف خلال الفترة الماضية.



أسعار البلطي



سجل سعر البلطي الممتاز نحو 109.84 جنيهًا للكيلو، متراجعًا بنحو 0.24 جنيه، فيما بلغ سعر البلطي الأسواني 95.30 جنيهًا للكيلو بانخفاض 0.47 جنيه.



وسجل البلطي الصغير 73.81 جنيهًا للكيلو بزيادة طفيفة بلغت 0.56 جنيه، بينما تراجع سعر فيليه البلطي إلى 176.05 جنيهًا للكيلو، وانخفض سعر قشر البياض إلى 167.81 جنيهًا.



تراجعات محدودة



شهدت عدة أصناف من الأسماك والمأكولات البحرية انخفاضات طفيفة، حيث تراجع سعر الجمبري الجامبو إلى 627.02 جنيهًا للكيلو، بينما سجل الجمبري الممتاز 498.77 جنيهًا للكيلو.

كما انخفض سعر الماكريل المجمد إلى 167.05 جنيهًا، وسجل سمك موسى 273.42 جنيهًا، والسمك الأبيض 155.97 جنيهًا، والسبيط 338.40 جنيهًا، والسردين المجمد 118.19 جنيهًا للكيلو.

وتراجع أيضًا سعر الوقار إلى 286.43 جنيهًا، والقاروص إلى 274.50 جنيهًا، والمرجان الممتاز إلى 180.28 جنيهًا، والبربوني الممتاز إلى 212.78 جنيهًا، والكابوريا إلى 170.98 جنيهًا، والقرش إلى 108.54 جنيهًا، والمرجان الوسط إلى 145.51 جنيهًا، والبياض الممتاز إلى 163.75 جنيهًا، والبربوني المتوسط إلى 166.09 جنيهًا للكيلو.



ارتفاعات طفيفة



في المقابل، ارتفع سعر الجمبري الوسط ليسجل 394.92 جنيهًا للكيلو، كما صعد الجمبري الصغير إلى 286.50 جنيهًا.

وسجل سمك المكرونة السويسي 127.19 جنيهًا للكيلو، فيما بلغ سعر المكرونة الخليجي 117.14 جنيهًا، وارتفع سعر سمك الحدادي إلى 92.25 جنيهًا للكيلو.

وتعكس التحركات المحدودة في الأسعار استمرار حالة الاستقرار النسبي داخل سوق الأسماك، مع توقعات باستمرار التوازن بين العرض والطلب خلال الفترة الحالية، خاصة مع توافر معظم الأصناف في الأسواق المحلية.