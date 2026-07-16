لاعب منتخب إنجلترا عن ميسي: ظل هادئاً طوال اللقاء ولكنه ظهر فجأة وصنع هدفين

تحدث دان بيرن لاعب منتخب إنجلترا عن عبقرية ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين بعد نجاحه في قلب الطاولة لصالح التانجو في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بنصف نهائي كأس العالم.

وقال بيرن في تصريحاته : غالبية فترات اللقاء، أعتقد أننا قمنا بعمل جيد جداً في التعامل معه، ولكنني أظن أن ما حدث يوضح لك جودة وقيمة اللاعب الذي تمثله شخصية ميسي؛ إذ يمكنك أن تنجح في إبقائه هادئاً طوال معظم فترات المباراة، ومع ذلك تجده يظهر فجأة ويصنع هدفين.

وواصل : كنت سعيدًا جدًا بالطريقة التي تعاملنا بها معه ومع منتخب الأرجنتين بشكل عام طوال المواجهة، ولكن كما قلت، بمجرد أن سجلنا هدفنا، تراجعنا قليلاً كفريق، وهذا التراجع كلفنا المباراة في النهاية.

موعد نهائي كأس العالم

حسم منتخب الأرجنتين تأهله لنهائي كأس العالم عقب الفوز أمام إنجلترا بنتيجة هدفين مقابل هدف حيث أقيمت المباراة على ملعب أتالانتا.

ومن المنتظر أن تتجه أنظار عشاق كرة القدم لمتابعة نهائي كأس العالم بين منتخب الأرجنتين ومنتخب إسبانيا مساء الأحد المقبل،وتنطلق مباراة نهائي كأس العالم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة .