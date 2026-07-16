لقطة أثارت الجدل.. حوار بين ميسي وبيلينجهام يلفت الأنظار خلال المباراة

لفت الحوار الذي دار بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والإنجليزي جود بيلينجهام خلال مواجهة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 أنظار الجماهير، بعدما التقطت عدسات الكاميرات حديثًا قصيرًا بين الثنائي عقب إحدى اللقطات التحكيمية المثيرة.

وأظهرت اللقطة ميسي وهو يناقش بيلينجهام بشأن قرار تحكيمي، حيث قال قائد منتخب الأرجنتين: "كان يجب أن يُحتسب القرار لصالحنا."

ورد بيلينجهام: "لا، لم يكن هناك خطأ."

ليواصل ميسي حديثه قائلًا: "لقد ضربني في رأسي."

لكن لاعب منتخب إنجلترا تمسك برأيه ورد: "لا يوجد خطأ."

واختتم ميسي الحوار بابتسامة قائلًا: "حسنًا، حسنًا."

وأبرزت اللقطة الروح الرياضية التي جمعت بين النجمين، إذ انتهى النقاش سريعًا دون أي توتر، قبل أن يواصل كل منهما تركيزه داخل الملعب.

وكان منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، قد حجز بطاقة التأهل إلى نهائي مونديال 2026 بعدما تغلب على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب أتلانتا ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الأرجنتين نظيره الإسباني في نهائي كأس العالم، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، في مواجهة مرتقبة لحسم لقب البطولة العالمية.