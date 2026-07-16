إبراهيم فايق: منصور وعبد الحفيظ يقودان تصحيح المسار داخل الأهلي

أكد الإعلامي إبراهيم فايق أن إدارة النادي الأهلي تسير في طريق تصحيح بعض الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن هذه الخطوة تحتاج إلى دعم جماهير النادي، حتى وإن ترتب عليها رحيل بعض اللاعبين الكبار.

وقال فايق، خلال تصريحاته في برنامج "قهوة فايق": "ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ عارفين إن كان فيه غلط لازم يتصحح، وهيبقى فيه تمن بيتدفع، وهما محتاجين في تصحيح المسار ده يكون فيه دعم، لأنهم بيرجعوا الأمور لنصابها الطبيعي".

وأضاف: "لازم يبقى فيه تقارب بين فئات اللاعبين داخل الفريق، وإنت كنت بتقول مش عاجبني اللي كان بيحصل، ومش ده الأهلي، وكنت عايز الغلط يتصلح".

وتابع: "الأهلي بيصحح فوارق كبيرة في الأرقام، والتصحيح ده هيتم على سنة أو اتنين، ومن الطبيعي خلال المرحلة دي يخرج لاعب أو اتنين من الكبار".

ووجه فايق رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، قائلًا: "بقول لجمهور الأهلي متخافش، الناس قلبها على النادي وعارفين بيعملوا إيه، والمطلوب تدعموهم وتساندوهم، لأن ده اللي كنتوا عايزينه يحصل".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد المقرر له يوم 20 أغسطس الجاري.

وشهدت التدريبات الأخيرة تركيزًا كبيرًا على الجوانب البدنية، من خلال برنامج يهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل الانتقال إلى التدريبات الفنية والتكتيكية لتطبيق أفكار الجهاز الفني الجديد بقيادة المغربي الحسين عموتة.

كما يحرص عموتة على عقد جلسات مستمرة مع اللاعبين لشرح التعليمات الفنية، والتأكيد على أهمية الانضباط والالتزام خلال فترة الإعداد، تمهيدًا لتطبيق أسلوب اللعب الجديد في المباريات الودية المقبلة.

ويخوض الأهلي فترة الإعداد في ظل غياب عدد من لاعبيه الدوليين، الذين حصلوا على راحة عقب مشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.