مساعدات مالية ودعم ذوي الهمم .. محافظ المنوفية يحفر اسمه في قلوب المنايفة

واصل اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عقد لقاءاته الدورية مع المواطنين وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر معهم والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من مديري الإدارات المعنية بالديوان العام.

واستهل محافظ المنوفية اللقاء ، بصرف مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية وذوي الهمم من أبناء مركز أشمون وقرية البتانون مراعاة لظروفهم المعيشية والصحية الصعبة ، موجهاً ببحث وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إستصدار قرار علاج علي نفقة الدولة لمواطنة من ناحية طليا مراعاة لظروفها الصحية، كما وافق المحافظ على طلب إحدى المعلمات بإحدى مدارس شنوان والتي تعول طفلة من ذوي الهمم مقيدة بذات المدرسة بما يضمن استمرار متابعتها لابنتها في ظل ظروفها الصحية الخاصة.

وخلال اللقاء إلتقي محافظ المنوفية بعمدة واهالي قرية منيل جويدة للإستماع الي مطالبهم ، موجهاً رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بإجراء معاينة ميدانية للطريق الرئيسي بالقرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة كافة التعديات الواقعة على حرم الطريق وبحث إمكانية ورفع كفاءته لتيسير الحركة المرورية، وكذا إعداد مقترح بشأن إستغلال مبني مهجور وكيفية الاستفادة منه بما يحقق النفع العام لأهالي القرية ، كما وجه بعرض الموقف التنفيذي لقطعة أرض تبرع من أحد المواطنين وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن استغلالها لإقامة وحدة صحية تخدم أهالي القرية.

وفي السياق ذاته، كلف محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بتمهيد طرق الكوادي – أبو يوسف ، طليا ، ووجه مدير مديرية الصحة بعرض الموقف التنفيذي بشأن تشغيل الوحدة الصحية بطليا للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم ، فيما كلف المحافظ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بعرض الموقف الخاص بقطعة أرض بمساحة 10 قراريط تبرع بها الأهالي تمهيداً لإقامة مدرسة إعدادي أو ثانوي لتلبية احتياجات الطلاب، كما وجه رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بدراسة شكوى عدد من المواطنين بشأن استكمال تنفيذ الوصلات المنزلية بإحدى المناطق المحرومة بالقرية ضمن مشروع الصرف الصحي، مؤكداً أن تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين يأتيان في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي.

وقد وجه محافظ المنوفية مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بفحص شكوي مواطنة تتضرر من صدور قرار نقل تعسفي لها الي إدارة الباجور التعليمية والعرض عليه بنتائج الفحص لاتخاذ اللازم، كما كلف رئيس حي شرق شبين الكوم بإجراء معاينة ميدانية لأحد العقارات وإعداد تقرير تفصيلي حول إجراءات رد الشيء لأصله والتكلفة ، كما وجه الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام بفحص شكوي مواطن من ناحية ميت الوسطي يلتمس تسهيل إجراءات إستصدار رخصة إحلال وتجديد لمنزله بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق المواطنين.